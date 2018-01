Banská Bystrica zvažuje kroky voči autorom letáka o zatvorení AS

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 29. januára (TASR) - Mesto Banská Bystrica zvažuje vyvodiť právne kroky voči autorom lživého letáka, ktorým počas víkendu (27. a 28.1.) zaplavili mesto a oblepili vchody banskobystrických panelákov. TASR to v pondelok potvrdil viceprimátor Jakub Gajdošík. V letáku sa konštatuje, že "nová autobusová stanica sa od 1. februára zatvára a prevádzka autobusov sa opäť presúva na Mičinskú cestu", teda bývalú dočasnú stanicu. Text navádzal dojem, že táto informácia je občanom adresovaná v primátorovom mene, navyše na niektorých bol aj erb mesta.Primátor Ján Nosko sa ešte počas víkendu od "vysoko kreatívneho plagátika" dištancoval na sociálnej sieti a ubezpečil, že autobusovú stanicu (AS) nikto nezatvorí.napísal.Informácie o možnom zatvorení stanice sa objavili v piatok (26.1.) po tom, ako primátor konštatoval, že mesto po vzájomnej dohode s českým investorom, spoločnosťou Primum, ukončilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, a teda neodkúpi dopravnú časť Vlak-Bus-Shopping Terminal. Tá však po jeho vyhlásení oznámila, že "pokiaľ sa urýchlene nenájde iný prevádzkovateľ a Dopravný podnik Banská Bystrica nájomnú zmluvu, ktorá je platná do konca januára tohto roka, nepredĺži, autobusová stanica bude od 1. februára zatvorená". Nosko označil túto hrozbu za "zavádzajúcu a nekorektnú".uviedol primátor s tým, že investor je v súčasnosti v štádiu rokovaní a pred podpísaním zmluvy o nájme a prevádzkovaní dopravnej časti AS s potenciálnou dopravnou spoločnosťou.dodal Nosko.