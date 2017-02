Banská Štiavnica by mala byť súčasťou turistickej mapy UNESCO

Na snímke Horný kostol kalvárie v Banskej Štiavnici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 8. februára (TASR) – Banská Štiavnica by mala byť súčasťou tzv. turistickej mapy Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), a tak by sa Slovensko malo stať pilotnou krajinou programu v rámci V4. Pre TASR to potvrdil expert z Centra svetového dedičstva UNESCO pre udržateľný cestovný ruch Peter Debrine.Banská Štiavnica bola do projektu vybraná v rámci trasy "Podzemná Európa" (Underground Europe). Rozhodnutie by sa malo stať oficiálnym po plánovanom stretnutí primátorky Banskej Štiavnice Nadeždy Babiakovej a predstaviteľa UNESCO v marci vo Francúzsku.Cestovný ruch spojený s návštevou pamiatok zapísaných na Zozname svetového dedičstva UNESCO by mal podporiť lokálnu ekonomiku a prispieť k sociálnemu rozvoju a vyrovnávaniu životnej úrovne v regiónoch. Má za cieľ prilákať zahraničných turistov predovšetkým z USA a Číny.Program sa zameriava na svetové dedičstvo pod zemou. V tuneloch, jaskyniach či baniach sa skrývajú príbehy ľudí, ktorí pomohli budovať Európuuviedol šéf centra Debrine, ktorý je v týchto dňoch na pracovnej návšteve Slovenska.Jeho návšteva súvisí najmä s prípravou konferencie o udržateľnom cestovnom ruchu, ktorá sa uskutoční 4. a 5. mája v Bardejove. Zamerať by sa mala na implementáciu programuv slovenských podmienkach. Jeho hlavným cieľom je ochrana pamiatok a zlepšovanie ekonomického rozvoja.dodal Peter Debrine, ktorý domácich považuje za najlepších turistických ambasádorov.