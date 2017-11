Banská Štiavnica chce hľadať možnosti modernizácie štadióna

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Banská Štiavnica 2. novembra (TASR) - Banskoštiavnická samospráva chce v najbližšom období hľadať možnosti, ako zmodernizovať miestny futbalový štadión. Začať chce určením priorít ďalšieho rozvoja a tiež vypracovaním architektonického návrhu na modernizáciu štadióna a okolia.Na základe neho by mali podľa prednostky Mestského úradu v Banskej Štiavnici Ivany Ondrejmiškovej mestskí poslanci stanoviť priority, pretože finančných prostriedkov nie je toľko, aby sa dalo urobiť všetko. Tí sa zároveň uzniesli na tom, že v rozpočte na nasledujúci rok vyčlenia finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu tribúny a zavlažovania.Na to, čo by malo byť v areáli zrekonštruované, sa chcú pýtať aj prevádzkovateľa, ktorým je Futbalový klub Sitno. Jeho predseda a zároveň mestský poslanec Ľubomír Barák na rokovaní mestského zastupiteľstva načrtol, že riešiť by sa mali aj možnosti osvetlenia či parkovania.Futbalový štadión v Banskej Štiavnici bol vybudovaný v 70. rokoch minulého storočia. Na jeho výstavbe sa podieľali všetci len brigádnicky, odpracovaných bolo celkom 10.880 brigádnických hodín. V areáli sa okrem hracej plochy nachádza aj bežecká dráha, dráha pre skok do diaľky, sociálno-prevádzková budova a tribúna.