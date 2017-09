Banská Štiavnica privíta festival Amplión

Banská Štiavnica, ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Banská Štiavnica, ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 26. septembra (TASR) – Banská Štiavnica bude od 29. septembra miestom 2. ročníka festivalu Amplión – Nový kabaret & pouličné umenie. Trojdňový medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia ponúkne na desiatich scénach po celom meste viac ako 40 programov. Interiéry aj exteriéry historického mesta uvítajú takmer stovku umelcov z Česka, Maďarska, Poľska, Talianska, Francúzska, USA, Izraela, Iránu, Tuniska, Maďarska a Slovenska, aby predviedli svoje najlepšie kabaretné alebo pouličné kúsky.Najzvučnejšou akciou bude hosťovanie tradičného Radošinského naivného divadla s kabaretnou komédiou Stanislava Štepku o spätnom naprávaní starých chýb s názvom To nemá chybu. Nemenej vzácna bude aj návšteva slovenskej komičky Zuzky Kronerovej, ktorá do Štiavnice zavíta ako hosť bratislavského divadla GUnaGU s titulom Herečky (miluj blížneho svojho). Tretím výnimočným kabaretom, ktorý bude mať v Banskej Štiavnici dokonca premiéru, je pokus o come-back populárnej dvojice Jakub Nvota & Kamil Žiška z Túlavého divadla. Ich dadaistický kabaret Kobodozolo bude plný slovných hračiek, pesničiek, „mudrovania“ aj hravého nonsensu s odkazom na 100. výročie vzniku hnutia dada a Cabaretu Voltaire v Zürichu.Divadlo oProti sa predstaví s retro hudobnou revue známych melódií od Jaroslava Ježka a dvojice Voskovec + Werich, evergreenov, ktoré preslávil František Krištof Veselý či Oldřich Nový, teda hitmi z prvej republiky pod názvom Nebe na zemi. Nové divadlo uvedie šarmantno-poetický kabaret o vynaliezavosti žien Štyri ženy na konci sveta. Pražskí umelci z Divadla po Palmovkou prispejú punk-undergrandovou inscenáciou Tisíc věcí, co mne serou, zostavenú z najpopulárnejších blogov. V sobotu neskoro večer (30.9.) sa rozozvučia staré bratislavské tangá, polky a dexielandové evergreeny z 20., 30. a 40. rokov v podaní Kempelen Biomatic Orchestra v slovensko-maďarskom hudobnom programe Prešporský kabaret.Pouličné umenie sa na festivale objaví vo viacerých formách. Najatraktívnejší bude vertikálny tanec, resp. vzdušná akrobatická šou francúzsko-talianskej skupiny Mattatoio Sospeso s názvom Milovníci neba. Zaľúbený pár predvedie na múroch Starého zámku romantiku spojenú s nebezpečenstvom, humor spojený s láskou.Dramaturgia festivalu nezabudla ani na deti. Bratislavské bábkové divadlo sa predstaví farebným kabaretom Dúhové rozprávky, Jakub Folvarčný z Prahy si s deťmi zahrá punkové bábkové divadlo o recyklácii s názvom Tajná rozprávka, Tejatro Pana Pajaca zabaví deti a poteší rodičov Prednáškou pre (ne)poslušné deti.Súčasťou festivalu budú aj filmové predstavenia v kine Akademik, mobilná výstava karikaturistov s názvom Zadrôtované hlavy, exkurzia do neslobody na retro autobuse Škoda RTO 706, bonusom budú dva nové a vo svete populárne žánre Stand Up Comedy International Jokes On You a majstrovstvá Slovenska v improvizovanej recitácii s hosťami – najlepšími slamermi z Českej republiky. Organizátori ocenia tri najzvučnejšie programy zo sekcie male-divy-festivalu cenou Amplion Argentum.