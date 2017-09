Banská Štiavnica sa zapojí do Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Banská Štiavnica Foto: TASR/Jozef Ďurník Banská Štiavnica Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 13. septembra (TASR) - Sériou septembrových podujatí, ktoré návštevníkom priblížia menej i viac známe zákutia mesta a jeho okolia, sa Banská Štiavnica zapojí do akcie Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Prvým z nich bude prednáška o poznatkoch archeologického výskumu, ktorý prebieha na lokalite Staré mesto (Glanzenberg) nad Banskou Štiavnicou.Ako informuje riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica Igor Kuhn, záujemcovia o prednášku sa stretnú vo štvrtok 14. septembra o 13.00 h na Námestí svätej Trojice. Do témy ich vovedie archeológ a riaditeľ Slovenského banského múza v Banskej Štiavnici Jozef Labuda. "Spolu vystúpia na archeologickú lokalitu, kde už desaťročia prebieha archeologický výskum. Tam si budú môcť prezrieť nálezy in situ spoločne s odborným výkladom," uviedol Kuhn.Dni európskeho kultúrneho dedičstva prinesú do mesta aj ďalšie podujatia. Záujemcovia sa môžu tešiť na návštevu barokovej jezuitskej lekárne v Štiavnických Baniach, sprevádzanie po židovských pamiatkach v meste, neformálnu komentovanú prehliadku expozície Jozefa Kollára, putovanie po banskoštiavnickej kalvárii či koncert a prednášku o architektúre vilovej štvrte v Banskej Štiavnici a ďalšie podujatia.