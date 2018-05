BANSKÉ NEŠŤASTIE: Záchranári lokalizovali tretieho poľského baníka

Záchranná operácia v uhoľnej bani Zofióvka v meste Jastrzębie-Zdrój v poľsko-českom pohraničí začala v sobotu o 11.25 h a zapojilo sa do nej viac ako 250 ľudí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 6. mája (TASR) - Záchranári lokalizovali v nedeľu tretieho baníka, ktorý po silnom otrase v uhoľnej bani na juhu Poľska ostal v sobotu uväznený v podzemí v hĺbke 900 metrov spolu s ďalšími šiestimi baníkmi. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.Dvoch z uväznených baníkov už predtým našli a previezli do nemocnice. Ani jeden z nich nemal životu ohrozujúce zranenia. Tretieho baníka sa záchranárom podarilo lokalizovať, ale nejavil známky života, píše agentúra Reuters. Záchranári však nevedeli potvrdiť, či je zasypaný baník mŕtvy. Ďalší štyria baníci sú stále nezvestní.Záchranná operácia v uhoľnej bani Zofióvka v meste Jastrzębie-Zdrój v poľsko-českom pohraničí začala v sobotu o 11.25 h a zapojilo sa do nej viac ako 250 ľudí.Štyria zamestnanci bane sa po otrase do bezpečia dostali už skôr, avšak s ďalšími siedmimi stratili spojenie.Poľský štátny banský úrad uviedol, že uhoľnú baňu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4. Európsko-stredomorské seizmologické centrum (EMSC)informovalo o sile 4,3 stupňa. Podľa spravodajskej televízie TVN24 bolo otrasy cítiť aj na povrchu.Na miesto nešťastia dorazil v sobotu večer poľský premiér Mateusz Morawiecki. Uviedol, že záchranári pracujú nepretržite v ťažkých podmienkach a že dúfa, že sa zvyšných baníkov podarí nájsť.Prácu záchranárov v lokalite sťažovala spočiatku vysoká koncentrácia metánu v podzemí.