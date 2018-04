Banskobystričania otvorili letnú sezónu, mnohí aj s pohármi v ruke

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – Prvé tohtoročné vytrysknutie starobylej fontány na Námestí SNP otvorilo letnú sezónu v Banskej Bystrici. Tento moment si v sobotu (28.4.) popoludní nenechalo ujsť približne 3000 ľudí, z toho zhruba polovica s pohármi v ruke, keďže mesto otváralo turistickú sezónu počas jubilejného 5. ročníka vínneho festivalu Vínšpacírka a jazzového festivalu.Banskobystrický primátor Ján Nosko verí, že v programe, ktorý čaká nielen obyvateľov, ale i návštevníkov mesta počas Kultúrneho leta, si každý nájde to svoje, keďže prináša všetky žánre.Viceprimátora Martina Turčana teší, že mesto spolu s Cechom hostinských prinieslo pod Urpín vínnu kultúru. Tej návštevníci holdovali až do neskorého večera.zhodnotil v nedeľu pre TASR Turčan.Aj tento rok organizátori odovzdali ocenenie Vínšpacírky pre osobnosť z vinárskeho fachu. Tentoraz cena zostala takpovediac doma, v Banskobystrickom kraji. Získal ho in memoriam významný vinár a zakladateľ revolučnej myšlienky pestovania ekologického vína Ján Domin.Spočiatku bolzanietený vinár a degustátor, ktorého snom bolo vybudovať rodinné vinárstvo. V jeho živote napokon zarezonovalo niekoľko míľnikov, ktoré sú dodnes významné pre slovenskú enológiu. V ére Československa patril medzi absolútnu špičku producentov vín a málokto o ňom vie, že v 80. rokoch sa zaslúžil aj o výrobu prvého slovenského ružového vína. Zomrel vlani týždeň pred Vínšpacírkou.dodal Turčan. Ocenenie je udeľované pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera.