Banskobystričania sa dočkali, autobusovú stanicu otvorili po 30 rokoch

Na snímke priestory novej autobusovej stanice počas jej slávnostného otvorenia. Banská Bystrica, 21. septembra 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) – Po 30 rokoch sa dnes Banskobystričania dočkali otvorenia novej autobusovej stanice Terminal Shopping Center (TSC), ktorá je prepojená s obchodným centrom. Prvý spoj z nej vyrazil o 5.25 h a počas dnešného dňa z nej premávajú autobusy na trase Banská Bystrica – Zvolen. Celkovo ide o 80 spojov. Do konca tohto týždňa bude na novú stanicu presmerovaná už celá prímestská a diaľková doprava. Konštatoval to počas otvorenia novej dôstojnej vstupnej brány do mesta pod Urpínom banskobystrický primátor Ján Nosko.Dopravnú časť TSC tvorí 19 nástupíšť. Farebne odlíšené označníky cestujúcich ľahko zorientujú, modré sú pre prímestskú dopravu, žlté pre diaľkovú a červené pre MHD, ktorá začne odtiaľ premávať od októbra.Podľa Noska nová stanica, čo do vybavenia, spĺňa tie najprísnejšie kritériá. Cestujúci majú k dispozícii osem LCD panelov, z toho štyri v obchodnej časti, ktoré ich online informujú o odchodoch a príchodoch autobusov i vlakov zo železničnej stanice susediacej s TSC. Nájdu tam tiež 20 tzv. inteligentných lavičiek s integrovanou elektrickou zásuvkou, informačnú kanceláriu, krytú čakáreň a pre prípad náhlych zdravotných ťažkostí je tam aj defibrilátor, čo už je štandardným vybavením veľkých objektov. Od 300 LED svietidiel mesto očakáva výraznú úsporu elektrickej energie. Stanica je monitorovaná kamerovým systémom a na ochranu a poriadok večer a v noci má dozerať bezpečnostná služba.Do termínu získania dopravnej časti autobusovej stanice do vlastníctva mesta ju Dopravný podnik mesta Banská Bystrica prevádzkuje na základe zmluvy o výpožičke. Jej odkúpenie za 3,2 milióna eur bez DPH schválilo mestské zastupiteľstvo, ako i ďalšie podmienky nadobudnutia.reagoval investor a spolumajiteľ spoločnosti Primum Ivan Hlaváček na margo hybridnej stanice.Na obchodnej ploche 11.000 štvorcových metrov, ktorá sa nachádza nad dopravnou časťou a je s ňou spojená eskalátormi a výťahom, je 40 obchodných prevádzok s potravinami, drogériou, obuvou, oblečením, hračkami, športovými potrebami či knihami vrátane reštauračných a kaviarenských služieb.