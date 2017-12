Banskobystričania si po rokoch užijú silvestrovské oslavy

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 25. decembra (TASR) - Banskobystričania budú môcť do roka 2018 vykročiť hneď dvakrát. Po dva dni ich čaká nielen kultúrny program na Námestí SNP, ale uvidia aj dva veľkolepé ohňostroje. Jeden na Silvestra a druhý na Nový rok.Ako TASR informoval magistrát, po rokoch sa chystá oživiť niekdajšiu tradíciu silvestrovských osláv, no ponechá i novšiu tradíciu vítania nového roka v podvečer 1. januára."Každý rok vnímame, že Banskobystričania sa rozdeľujú na dve skupiny. Rodinám s deťmi vyhovuje novoročný ohňostroj, iní sa chcú rozlúčiť so starým rokom na námestí tak, ako to bývalo kedysi. Myslím si, že do krajského mesta silvestrovské oslavy určite patria, preto sme sa ich tradíciu rozhodli oživiť. Verím, že si všetci prídu na svoje," konštatoval primátor Ján Nosko.O silvestrovský program, ktorého vyvrcholením bude ohňostroj, sa v posledný deň roka 2017 od 22.00 h postará Metalinda, Duchoňovci a domáca kapela Rock Reunion. Novoročný ohňostroj, ktorý každý rok láme rekordy v návštevnosti, odštartujú obyvatelia spoločne so skupinou Otto Voce 1. januára o 17.00 h.