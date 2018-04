Banskobystričania v druhom finále porazili Trenčín až po nájazdoch

Na snímke hráči Banskej Bystrice. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HK Dukla Trenčín – HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:4 pp a sn (1:1, 1:0, 1:2 – 0:0, 0:1)



Góly: 5. Varga (Hossa, Sádecký), 32. Sojčík (Varga, Dlouhý), 57. Dlouhý (Mikula, Varga) – 16. Bartánus (Bubela), 48. Hohmann (Bartánus), 49. Faille (Asselin, Gélinas), rozhodujúci nájazd Asselin. Rozhodovali: Baluška, Štefík – J. Tvrdoň, Výleta, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6150 divákov (vypredané).



/stav série: 0:2/



Trenčín: Valent – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Ölvecký, Sojčík – Bezúch, Sádecký, Marcel Hossa – T.Varga, R.Dlouhý, O.Mikula – D.Hudec, J.Švec, Deveaux – Gašparovič



Banská Bystrica: Lukáš – Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gelinas, Gabor, J.Brejčák – Hrnka, Surový, Lamper – Hohmann, Bubela, Bartánus – Skalický, Faille, Asselin – Bortňák, Češík, Brittain



Trenčín 14. apríla (TASR) - V sobotňajšom druhom finálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 zvíťazili hokejisti Banskej Bystrice na ľade Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení a nájazdoch a v sérii vedú už 2:0 na zápasy. Séria sa teraz sťahuje do Banskej Bystrice, zápas číslo 3 je na programe v utorok 17. apríla o 18.00 h.Trenčania mali do zápasu dobrý vstup. Na začiatku 5. min hrali presilovú hru. Od modrej čiary z voleja vypálil Hossa a puk do bránky dorazil dobiedzajúci Varga. Strelený gól ich naštartoval a úvodná desaťminútovka prvej tretiny patrila práve im. V 10. min ich mohol pribrzdiť Faille. Po chybe v rohu klziska zostal nepokrytý medzi kruhmi, no puk dobre netrafil. Tretia presilová hra v podaní Trenčanov priniesla vzruch pred Lukášovým bránkoviskom, no ku gólu to neviedlo. V 16. min sa baranom podarilo vyrovnať. Bubelov puk sa odrazil od žŕdky odrazil do bránkoviska, odkiaľ ho do siete doklepol pohotový Bartánus.V druhej dvadsaťminútovke mali Bystričania navrch. Už v 23. min mohol nakloniť misky váh na ich stranu Faille, ale zaváhanie Bohunického nevyužil. V tých chvíľach držal Duklu brankár Valent, ktorý sa rozchytal k skvelému výkonu. O dve minúty si poradil aj s pokusom Asselina z bezprostrednej blízkosti. V polovici stretnutia sa Asselin nepresadil opäť. V 32. min udreli Trenčania. Z pravého kruhu z voleja vypálil Sojčík a od hornej žŕdky sa puk odrazil do siete. V 36. min sa zdalo, že Bačík so šťastím prepasíroval puk za Lukášov chrbát, no videorozhodca potvrdil, že sa o gól nejednalo.V záverečnej tretine sa hosťom podarilo dokonalý obrat. V 48. min v presilovej hre netrafil Bartánus dobre puk. Ten sa odrazil pred Hohmanna, ktorý ho po zaváhaní Valenta poslal do opustenej bránky. O minútu to bolo s domácimi ešte horšie. Asselin posunul puk Faillemu, ktorý strelou z kruhu prestrelil Valenta. Trenčania sa však nevzdávali, tlačili sa do útoku a v 57. min vyrovnali. Puk sa po strele Dlouhého so šťastím odrazil do bránky a opäť sa v Trenčíne predlžovalo.Rozhodnutie ale napokon priniesli až samostatné nájazdy, v ktorých rozhodol Asselin.