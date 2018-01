Banskobystrická nemocnica zbiera okuliare pre ľudí z rozvojových zemí

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Banská Bystrica 18. januára (TASR) - Použité a už nepotrebné okuliare, ktoré pomôžu slabo vidiacim ľuďom v rozvojových krajinách, začali zbierať v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Memorandum o spolupráci pri organizovaní zbierky dnes podpísali zástupcovia nemocnice a tamojšieho Lions clubu LEA. Banskobystrická nemocnica sa tak zapojila do celosvetového charitatívneho programu Lions Recycle for Sight, ktorého organizátorom je Lions Club International.Ako pred samotným podpisom memoranda uviedla prezidentka banskobystrického Lions clubu LEA Janka Slaná, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie na svete má až 153 miliónov ľudí nekorigované refrakčné chyby zraku.povedala.Podľa generálnej riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej v nemocnici bude umiestnených niekoľko zberných boxov na okuliare.uviedla. Označené nádoby budú umiestnené vo vstupných halách polikliniky a lôžkovej časti nemocnice a tiež pri očných ambulanciách na treťom poschodí. Ako pripomenula Slaná, klub bude okuliare následne zasielať do Talianska na vyčistenie, repasáciu, triedenie a balenie. Takto pripravené ich zašlú k slabozrakým ľudom do krajín tretieho sveta.doplnil guvernér česko-slovenského dištriktu Lions clubu Bohumír Krátky.