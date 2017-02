Banskobystrická opera smúti: Z auta im ukradli hoboj za 8.000 eur

Na snímke ukradnutá hoboj. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. februára (TASR) – Na tri až desať rokov môže ísť do väzenia páchateľ, ktorý sa v utorok (31.1.) v čase od 13.00 do 13.15 h vlámal do osobného motorového vozidla Škoda Octavia na parkovisku obchodného domu na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici a ukradol z neho hoboj. Krádežou hudobného nástroja a kufríka spôsobil banskobystrickej Štátnej opere škodu predbežne odhadnutú na 8000 eur. TASR o tom dnes informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.uviedla Faltániová.Okrem ujmy pre operu majiteľovi z Banskej Bystrice vznikla škoda krádežou príslušenstva k hudobnému nástroju vo výške asi 410 eur. Polícia po páchateľovi pátra.dodala hovorkyňa.