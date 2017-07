Banskobystrická SOPK o prioritách: Kto neinovuje, zahynie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 2. júla (TASR) – Činnosť obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici bola obnovená v roku 1991 ešte v rámci Československej obchodnej a priemyselnej komory Praha. Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (BBRK SOPK) pôsobí od roku 2010 na celom území kraja.Ako tvrdí jej riaditeľka Marína Spirová, po zmene režimu a prechode na trhové hospodárstvo podnikatelia nemali znalosti o praktikách v zahraničnom obchode a s tým súvisiacej medzinárodnej doprave a legislatíve, preto sa činnosť regionálnych komôr (RK) sústreďovala na poradenstvo či na organizovanie obchodných misií do zahraničia a ich prijímaniu z cudziny.priblížila Spirová. RK pomáhali i podnikateľom, ktorí doplatili na nekalé praktiky zahraničných firiem.konštatovala riaditeľka.BBRK SOPK vyvíja širokú škálu aktivít, sústreďuje sa na služby v oblasti overovania obchodných dokladov a ATA karnetov, organizuje podnikateľské misie, obchodné stretnutia u domácich i zahraničných firiem či návštevy veľtrhov a výstav. Firmám ponúka semináre a kurzy zamerané na aktuálne otázky medzinárodného obchodu, colnú problematiku, daňové zákony či podmienky podnikania v tretích krajinách.Banskobystrická regionálna komora ako externá registračná autorita CA Disig je tiež oprávnená v istom rozsahu vykonávať certifikačné činnosti a poskytovať akreditované certifikačné služby v zmysle zákona o elektronickom podpise a súvisiacej platnej legislatívy SR.Podľa Spirovej prioritou pre ich komoru je však podpora inovácií a zvyšovania povedomia podnikateľov o potrebe inovovať produkty a služby v zmysle výroku:dodala Spirová.BBRK SOPK má podpísané dohody o spolupráci s 20 zahraničnými komorami. Intenzívna spolupráca prebieha s viacerými, najmä však s maďarskými RK žúp Novohrad a Heveš a so Sumskou obchodnou a priemyselnou komorou z Ukrajiny. V apríli, keď sa v Moskve konalo 18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou, BBRK SOPK podpísala Dohodu o spolupráci s Obchodno-priemyselnou komorou Saratovskej oblasti. Na september je už ohlásená obchodná misia podnikateľov do Banskej Bystrice.