Banskobystrickí poslanci budú rokovať aj o zvýšení najnižších miezd

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Návrh na schválenie investícií do chátrajúceho majetku Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 5,9 milióna eur, bude jedným z bodov pondelkového zastupiteľstva BBSK, ktoré sa od 10. h uskutoční v synagóge v Brezne.Ako pred zasadaním informoval predseda BBSK Ján Lunter, napriek tomu, že predchádzajúci predseda BBSK Marian Kotleba deklaroval, že kraj zanecháva v dobrej kondícii, opak je pravdou.priblížil.Okrem vlastných zdrojov chcú na tieto opravy investovať aj zdroje EÚ, a to až vo výške 7,3 milióna eur, ktoré boli pre známu kauzu s nelegálnym zamestnávaním na BBSK riadiacimi orgánmi pozastavené.Dôležitou témou zastupiteľstva, ktorá už podľa Luntera bola predjednaná v kluboch, bude spôsob výberu štatutárov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Jedná sa o 22 kultúrnych zariadení a 24 v oblasti sociálnych vecí. Podľa Luntera je síce táto právomoc v kompetencii predsedu BBSK, ale vedenie kraja chce aj v tejto oblasti byť transparentné, a preto navrhuje, aby týchto štatutárov vyberali komisie, v ktorých budú aj nezávislí zástupcovia odborníkov v danej oblasti.Nemenej dôležitým bodom bude schválenie vyšších platov pre zamestnancov BBSK, ktorí dnes poberajú mzdu blízku minimálnej. Podľa Luntera samosprávny kraj má viac ako 5600 zamestnancov, z toho približne 1650 spadá do tejto kategórie.uviedol.