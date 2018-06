Banskobystrický kraj presťahuje gymnáziá v Revúcej a Tornali

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Brezno 25. júna (TASR) – Gymnázium v Tornali a Prvé slovenské literárne gymnázium (PSLG) v Revúcej presťahuje ich zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) k 1. septembru tohto roka do nových priestorov. Literárne gymnázium presídli len v rámci mesta do Gymnázia Martina Kukučína, tornaľské presťahuje do budovy Gymnázia Ivana Kraska v približne 27 kilometrov vzdialenej Rimavskej Sobote. Rozhodli o tom poslanci zastupiteľstva BBSK na svojom pondelkovom zasadnutí.Podľa slov riaditeľa odboru školstva Úradu BBSK Miroslava Martiša je v obidvoch prípadoch dôvodom zmeny sídla nenaplnenosť škôl a extrémne nízky počet žiakov.konkretizoval Martiš, podľa ktorého problémy s financovaním školy pretrvávajú od roku 2011, odkedy bolo každoročne dofinancované z rozpočtu BBSK.PSLG doteraz sídlilo v historickej novšej budove Prvého slovenského gymnázia na Železničnej ulici postavenej v rokoch 1871 až 1873. Podľa slov poslanca Ondreja Luntera kraj presťahovaním gymnázia ušetrí za tri roky okolo 150.000 eur, ktoré použije vo forme kapitálovej investície.zdôraznil Lunter s tým, že by v nej mohlo vzniknúť interaktívne múzeum.Gymnázium v Tornali má v aktuálnom školskom roku 74 žiakov, pričom jeho kapacita je 325 študentov.podotkol Martiš. V tomto prípade bola podľa neho najvhodnejšou lokalitou Rimavská Sobota, nakoľko všetci tornaľskí gymnazisti sa vzdelávajú v maďarskom jazyku a nikde bližšie také gymnázium nie je.