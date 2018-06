Banskobystrický maratón ukázal, že najlepší sú Ilavský a Vrajičová

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 10. júna (TASR) - Siedmy ročník Banskobystrického maratónu nachystal pre účastníkov množstvo noviniek a zrodil aj ďalšiu navyše. Víťazom sa stal Miroslav Ilavský a keďže v predchádzajúcich ročníkoch vždy zvíťazil kenský vytrvalec, zlomil pri ich neúčasti časom 2:41:38 africkú nadvládu. Medzi ženami sa opäť objavila na piedestále Chorvátka Marija Vrajičová s výkonom 3:07:17, víťazka aj prvých troch ročníkov.Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Banskobystrický maratón sa vzhľadom na nový termín, novú trať so štartom i cieľom na štadióne Štiavničiek i načasovanie do večerných hodín zmenil na nepoznanie, no v príťažlivosti zostal v osvedčenej starej podobe. Beh popri Hrone na sedemkilometrovom okruhu spríjemňovali chladivé závany vetra a tempo sa ľahšie znášalo. Čiastočne si ho užil aj olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý toto podujatie tradične podporil.zmienil sa, keď dobehol časom 18:21 a nabral smer na sústredenie vo Vysokých Tatrách.zasmial sa.Aj Peter Fabok, jeden z dvojice hlavných organizátorov, spolu s Miroslavom Štrbom, si mohol pochvaľovať, ako podujatie plynulo až do neskorých nočných hodín.spokojne skonštatoval.Ako vyrátal Peter Fabok, v účasti latku organizátori preskočili.V 7. ročníku vytvorili víťazi na novej trati základný rekord, viacero ich však padlo v osobných maximách. Rýchla trať zvádzala na svižné tempo. Peter Fabok:1. Miroslav Ilavský (Jogging klub Dubnica nad Váhom) 2:41:38, 2. Dušan Krajčovič (Svetielko nádeje) 2:50:23, 3. Mihal Šulja (Volkswagen Slovakia) 2:53:391. Marija Vrajičová (Chorv. - AK Maksimir) 3:07:17, 2. Jitka Hudáková (Ďurikam team Trenčín) 3:13:29, 3. Anna Sekeresová (Maď.) 3:19:291. Anatolij Malyj (Ukr.) 1:16:05, 2. Tomáš Kubej (ŠK Muránska Dlhá Lúka) 1:16:19, 3. Ján Sopko (AK Krupina) 1:16:541. Sylvia Sebestianová (BKJG Žilina) 1:26:31, 2. Barbara Chrenková (Jogging klub Dubnica nad Váhom) 1:27:48, 3. Jana Kleskeňová (Stavbár Nitra) 1:29:581. Lukáš Cintula (ENDEKA Bassta/Borský Mikuláš) 1:19:31