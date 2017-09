Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Kremnica 11. septembra (TASR) - Banskú cestu v Kremnici čaká pre rekonštrukciu vozovky úplná uzávera. Keďže časť prác už bola podľa vedúceho oddelenia technických služieb kremnického Mestského úradu Petra Groscha urobená, práce by mohli byť hotové v priebehu niekoľkých dní.Cesta bude uzavretá od utorka 12. septembrapriblížil Grosch s tým, že ide o plochu s rozlohou približne 3500 štvorcových metrov. Cesta tak bude opravená až po Banské múzeum.Oprava komunikácie vyjde podľa Groscha na 70.000 eur, mesto dá na tento účel zo svojho rozpočtu 61.000 eur.dodal Grosch s tým, že práce by nemali trvať dlho, a tak by ulica mohla byť sprejazdnená už v priebehu budúceho týždňa.