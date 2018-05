Barack a Michelle Obamovci budú produkovať filmy pre Netflix

Michelle Obamová a jej manžel Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. mája (TASR) - Streamovacia spoločnosť Netflix v pondelok uviedla, že s bývalým prezidentom Spojených štátov Barackom Obamom a jeho manželkou Michelle uzavrela dlhodobú dohodu o spolupráci. Informovala o tom agentúra AP.Americký exprezident a bývalá prvá dáma založili spoločnosť Higher Ground Productions, ktorá bude pre Netflix vyrábať seriály, dokumentárne i celovečerné filmy.Spoločnosť však neuviedla, kedy sa budú programy Obamovcov vysielať ani to, o aký konkrétny obsah pôjde.Obama na margo dohody uviedol, že počas jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta stretli s manželkou množstvoktorým chcú pomôcť, aby sa o svoje príbehy podelili so širokým publikom.Podľa Teda Sarandosa, ktorý má na starosti obsahovú stránku vysielania Netflixu, patria Obamovci k. Majú jedinečnú pozíciu na to, aby mohlipre život.AP pripomenula, že Barack Obama nedávno ako prvý hosť vystúpil v novej nočnej talkšou Davida Lettermana, ktorá sa od januára vysiela na Netflixe.Streamovacia služba Netflix má 125 miliónov predplatiteľov v 190 krajinách. Na tento rok vyčlenila na nové programy osem miliárd dolárov a produkuje napríklad aj ďalší film Martina Scorseseho, v ktorom hrajú Robert De Niro a Al Pacino.