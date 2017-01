Barack Obama s manželkou Michelle odcestovali z Washingtonu

Bývalý americký prezident Barcak Obama máva, keď nastupuje do prezidenského vrtuľníka po slávnostnej inaugurácii 45. amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone 20. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. januára (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle odcestovali dnes po inaugurácii Donalda Trumpa z Washingtonu. Vrtuľník ich previezol spred východného krídla Kapitolu na neďalekú Andrewsovu vojenskú základňu v Marylande.Obamovcov k vrtuľníku odprevadil Trump s prvou dámou Melaniou.Obama sa na vojenskej základni poďakoval tamojším vojakom a priaznivcom za úsilie, ktoré vyvíjali počas uplynulých ôsmich rokov.vyhlásil Obama, čím sa vrátil k sloganu, ktorý používal počas svojej prvej prezidentskej kampane v roku 2008.povedal Obama v príhovore k svojim spolupracovníkom a vojakom.Exprezident z Andrewsovej základne odletí spolu so svojou rodinou na dovolenku do mesta Palm Springs v americkom štáte Kalifornia. Ide o tradíciu, v rámci ktorej prezident USA po odchode zo svojho úradu odíde na čas aj z Washingtonu.Obama spoločne s manželkou Michelle a dcérami Sashou a Maliou poletí na dovolenku prezidentským špeciálom. Ten však už nebude označený ako Air Force One, keďže toto pomenovanie sa používa výhradne pre lietadlo, v ktorom sa nachádza úradujúci prezident Spojených štátov.Obamovci sa po dovolenke vrátia do Washingtonu ako súkromné osoby.Z Bieleho domu sa Obamovci presťahujú do vily v jednej z prestížnych štvrtí Washingtonu, kde zostanú asi až dovtedy, kým mladšia z dcér Sasha neskončí strednú školu. Staršia dcéra Malia začne od budúceho akademického roku študovať na Harvardovej univerzite v štáte Massachusetts.