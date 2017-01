Barack Obama zmiernil trest pre bývalého informátora WikiLeaks

Dosluhujúci americký prezident Barack Obama Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Barack Obama rozhodol o zmiernení trestu pre Chelsea Manningovú, odsúdenú na 35 rokov väzenia za zverejnenie tajných dokumentov stránke WikiLeaks. Oznámil to dnes Biely dom s tým, že Obama ju zaradil na zoznam medzi 273 osôb, ktorým udelil milosť alebo zmiernil trest.Informátora WikiLeaks, už niekoľko rokov vystupujúceho pod ženským menom Chelsea Manningová, prepustia z väzenia 17. mája.Manningová (29) oficiálne požiadala o skrátenie trestu 10. novembra, po dvoch pokusoch o samovraždu v priebehu niekoľkých mesiacov. Podľa svojho právneho zástupcu trpí ťažkými depresiami.V súvislosti so žiadosťou o skrátenie trestu Manningová priznala zodpovednosť za svoje činy a označila ich za nesprávne. Svoje konanie zdôvodnila vnútorným zmätkom, ktorý spôsobili jej problémy s rodovou identifikáciou.Bradley Manning bol obvinený z úniku viac ako 700.000 utajovaných dokumentov amerických ministerstiev zahraničných vecí a obrany a v roku 2013 ho odsúdili na 35 rokov väzenia.V tom istom roku oznámil svoj zámer podstúpiť operáciu na zmenu pohlavia a žiadal, aby ho oslovovali ženským menom Chelsea. Vlani mu vedenie kansaskej väznice Fort Leavenworth povolilo začať s hormonálnou liečbou zameranou na zmenu pohlavia.Dosluhujúci prezident Spojených štátov Barack Obama sa v utorok neočakávane objavil na záverečnom tlačovom brífingu v Bielom dome, kde vyzdvihol kvality svojho hovorcu Josha Earnesta. Obama vychválil najmä Earnestovu "múdrosť a zrelosť" a dodal, že jednou z jeho najlepších vlastností je čestnosť.Earnesta ďalej opísal ako neoblomného muža, ktorý nie vždy robil to, čo by si priali iní. Do maximálnej možnej miery sa však podľa prezidenta snažil zdieľať víziu a politiku vlády. Obama podotkol, že Earnesta pozná už takmer desať rokov, a to od vtedy, ako sa pridal k jeho tímu v štáte Iowa počas kampane pred voľbami v roku 2008.Earnest mal v utorok v Bielom dome svoj posledný tlačový brífing a návšteva Obamu ho zjavne prekvapila. Začudovaní boli aj zúčastnení novinári, na ktorých kvality zase poukázal samotný hovorca. Earnest povedal, že žurnalisti zastávali významnú rolu a dopomohli k tomu, aby bol Obama lepším prezidentom aj štátnikom.Záverečnú tlačovú konferenciu v prezidentskom úrade bude mať Obama dnes. Novozvolený prezident Donald Trump sa svojej funkcie ujme v piatok zložením prísahy na slávnostnej inaugurácii.