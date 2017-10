BARÁNIK: Očakávame, že Žitňanská odvolá Sádovského z funkcie

Na snímke poslanec Alojz Baránik (SaS) Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. októbra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by mala odvolať predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského z funkcie. Takýto krok od nej očakáva opozičný poslanec Alojz Baránik (SaS) vzhľadom na medializované informácie o jeho majetku a vzťahu s advokátom Radomírom Bžánom. Ten je známy pre kauzu mnohomiliónovej odmeny za zastupovanie štátu v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.odkázal Baránik. V súvislosti so zverejnením majetkových pomerov tohto sudcu budú poslanci SaS iniciovať aj konanie na Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby sa majetok Sádovského vysvetlil.Podľa Baránika aj tento prípad potvrdzuje, že bratislavský krajský súd patrí z hľadiska torpédovania spravodlivosti k najhorším v slovenskej justícii. Odvolanie Sádovského z funkcie by však poslanec považoval len za prvý krok.apeloval.Baránik dodal, že mladí ľudia vstupujúci do právnických povolaní si aj pri takýchto prípadoch uvedomujú, že nerozhoduje ich usilovnosť a talent, ale len známosti.Informácie o vzťahu Sádovského a Bžána priniesol nedávno týždenník Plus sedem dní, ktorý získal fotografiu údajne dokazujúcu ich blízky vzťah. Na snímke sedí sudca v Bžánovej kancelárii a štrngajú si vínovými pohármi. V pozadí sú vystavené rodinné fotografie Radomíra Bžána, na stolíku vidieť zopár fliaš alkoholu.Sudca pre týždenník reagoval, že nemáAdvokát do uzávierky na otázky nereagoval. Plus sedem dní upozorňuje, že Bžán ako advokát vystupoval vo viacerých súdnych sporoch, ktoré boli vedené priamo na bratislavskom krajskom súde.Týždenník ďalej informuje, že Sádovský zarobil za minulý rok z výkonu funkcie sudcu vyše 38.000 eur, rok predtým o dve tisícky menej a v roku 2014 necelých 35.000 eur.píše sa v článku.Žitňanskej hovorca Peter Bubla pre TASR reagoval, že ministerka sa so Sádovským krátko stretla ešte v piatok (20.10.).uviedol Bubla.