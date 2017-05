BARÁNIK: Voľby do Súdnej rady ukázali na harabinovské dedičstvo

Na archívnej snímke poslanec Alojz Baránik. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. mája (TASR) - Výber zástupcov sudcov v Súdnej rade poukázal na hĺbku problému, ktorý pre spoločnosť predstavuje komunistické a harabinovské dedičstvo vo vedení súdnictva. V reakcii na utorkové (23. 5.) voľby do Súdnej rady SR to uviedol poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS).uviedol Baránik v stanovisku k dnes zverejneným výsledkom sudcovských volieb.SaS v tejto súvislosti vyzvala ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-Híd), aby prehodnotila odmietnutie tých legislatívnych návrhov ich strany, ktoré mali podľa nich zabezpečiť, aby sa amorálni a neschopní sudcovia nemohli uchádzať o funkcie v súdnictve.Tímlíder opozičnej strany pre súdnictvo nechcel konkretizovať, ktorí z novozvolených členov majú predstavovať komunistické a harabinovské dedičstvo.ozrejmil pre TASR.Baránik je zároveň presvedčený, že médiá voľbu podcenili, a to tým, že nevenovali dostatočne pozornosť profilom jednotlivých kandidátov, nezverejnili ich a nezaoberali sa nimi napriek tomu, že boli v dostatočnom predstihu publikované. „doplnil.Nasledujúcich päť rokov budú sudcov v kľúčovom orgáne slovenského súdnictva zastupovať Miloš Kolek (Krajský súd Trnava), Lenka Praženková (Najvyšší súd), Erika Zajacová (Krajský súd v Trenčíne), Martin Michalanský (Krajský súd v Košiciach), Marcela Kosová (Krajský súd v Bratislave), Ján Burik (Krajský súd v Žiline), Pavol Pilek (Krajský súd v Nitre) a Daniel Hudák (Najvyšší súd).Voľba zástupcov sudcov odštartovala personálnu obnovu Súdnej rady na konci jej tretieho funkčného obdobia. V rámci nej sa vymení celkovo 11 z jej 19 členov. Sudcovia si vyberali z celkom 17 kandidátov. Uspeli všetci ôsmi kandidáti, ktorých podporila stavovská organizácia Združenie sudcov Slovenska. Väčšia časť z nich boli aj kandidáti sudcovskej samosprávy. Výnimkou je sudca Najvyššieho súdu Daniel Hudák, ktorý bol aj štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti v čase, keď rezort viedol Štefan Harabin.