BARÁNY: Štátna komisia rieši desiatky podnetov

Na snímke predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány.uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden z volebných komisií v Brezne sedí muž v mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme.povedal Bárány, podľa ktorého štátna komisia zatiaľ nedostala informácie, že by niekde organizovane členovia okrskových komisií používali stranícke symboly.poznamenal Bárány.Spomínaný prípad by mal podľa neho riešiť aj predseda danej komisie, v ktorej osoba v mikine sedí. Od členov komisií šéf tej štátnej očakáva, že pri svojej úlohe budú postupovať nestranne.povedal Bárány.Štátna volebná komisia podľa jeho slov zbiera v prípade podnetov dôkazy a snaží sa o nápravu. O sankciách zatiaľ reč nie je. Podľa zákona za porušenie volebného moratória hrozia niekoľkotisícové pokuty. Riešili by sa v správnom konaní.Bárány tiež potvrdil, že niektorí členovia štátnej komisie sú v teréne a monitorujú situáciu okolo volieb. Väčšina z nich by však podľa predsedu mala byť na zasadnutí, aby bolo uznášaniaschopné a dokázalo okamžite reagovať na prichádzajúce podnety.