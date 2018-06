Barát: Pre vstup do eurozóny bolo kľúčové,že ho chceli Dzurinda i Fico

Igor Barát, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 17. júna (TASR) - Vstup Slovenska do eurozóny mal viacero dôležitých míľnikov. Jedným z nich bolo aj to, že sa k nemu prihlásila nielen druhá vláda premiéra Mikuláša Dzurindu, ale aj nasledujúci kabinet Roberta Fica, ktorý sa po nástupe k moci v roku 2006 spočiatku nevyjadroval jasne za rýchle prijatie eura.Premiér Fico vtedy hovoril, že vláda sa k zavedeniu eura postaví až potom, keď bude jasné, či je to výhodné pre slovenských občanov. Výsledkom bolo, že slovenská koruna sa začala prudko oslabovať, až kým premiér neprijal pozvanie na stretnutie s vtedajším guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Ivanom Šramkom. V rozhovore pre TASR to potvrdil bývalý splnomocnenec vlády pre zavedenia eura Igor Barát.spomínal Barát.Po schôdzke v NBS už premiér Fico hovoril, že argumenty, ktoré si vypočul, ho presvedčili, že zavedenie eura bude výhodné pre Slovákov a jeho vláda pokračuje v nastavenom kurze.konštatoval Barát.Ďalším kľúčovým momentom bolo definitívne potvrdenie, že sme splnili maastrichtské kritériá pre vstup do eurozóny. Podľa Baráta sa chlieb lámal v máji a júni 2008, keď sa čakalo na vyhodnotenie inflačného kritéria, ktoré je naviazané na tri krajiny celej EÚ, nie iba eurozóny, s najnižšou infláciou, kde jej ročný priemer u kandidáta nemôže presiahnuť referenčné číslo o 1,5 %. Rok predtým na ňom stroskotala žiadosť Litvy, ktorá jeho hodnotu prekročila o 0,1 %.dodal Barát.Následne, 17. júna 2008, Európsky parlament odhlasoval vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009. Európsky zákonodarný zbor, ktorý mal v tejto otázke len poradný hlas, postupoval v súlade s rozhodnutím výboru pre ekonomické otázky, ktorý podporil správu maltského poslanca Davida Casu o zavedení eura na Slovensku. O tri dni neskôr Rada Európskej únie v zložení hláv štátov definitívne potvrdila prijatie Slovenska do eurozóny.