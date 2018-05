BARÁŽ o Fortuna ligu: Skalica zdolala v prvom zápase Senicu o gól

Na snímke vľavo hráč Skalice Jozef Sombat a hráč Senice Ricardo Marchena v barážovom zápase o Fortuna ligu MFK Skalica - FK Senica v Senici 22. mája 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

1. zápas baráže o udržanie sa vo FL:



MFK Skalica - FK Senica 2:1 (2:1)

Góly: 23. Sombat, 45.+1 Majerník - 10. Chacón. Rozhodovali: Kružliak – Benko, Galo, ŽK: Szöcs, Švrček, Mizerák, Opiela – Villarraga, Zezinho, ČK: 83. Mizerák (Skalica) po 2. ŽK, 2137 divákov.



Skalica: Fišan - Švrček, Szöcs, Majerník (77. Majtán), Mizerák - Opiela, Šebesta - Sombat (78. Tomovič), Haša, Hlavatovič - Dolný (85. Jakubek)

Senica: Holec - Herrera, Ranko, Práznovský, Villarraga - Richtárech (82. Vaščák), Zezinho - Cuadros (75. Suchan), Castaňeda, Lupták - Chacón (66. Kitambala)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalica 22. mája (TASR) - V úvodnom zápase baráže o udržanie sa vo futbalovej Fortuna lige zvíťazili v utorok futbalisti domácej MFK Skalica v derby nad FK Senica 2:1. Odveta sa bude hrať v sobotu 26. mája v Senici (17.20 h.).Hostia síce išli v prvom polčase do vedenia v 10. minúte vďaka venezuelskému útočníkovi Ronaldovi Chacónovi, ale domáci po zásahu Jozefa Sombata vyrovnali a v nadstavenom čase ich dostala do vedenia hlavička kapitána Pavla Majerníka. V druhom dejstve sa pred návštevou 2137 divákov už skóre nezmenilo, hoci domáci prišli v 84. minúte o vylúčeného obrancu Jána Mizeráka. A tak do odvety pôjde v o čosi lepšej pozícii zatiaľ stále druholigista.Víťaza baráže určia tradičné "pohárové" kritériá, teda v prvom rade počet získaných bodov, následne rozdiel v skóre a väčší počet gólov strelených na ihrisku súpera. Ak sa oba duely skončia rovnakým výsledkom, bude v odvete nasledovať predĺženie 2x15 minút. Ak sa ani v ňom nerozhodne, účastník budúceho ročníka FL vzíde z rozstrelu zo značky 11 m.Domáci sa pustili do súpera mimoriadne aktívne a v prvých minútach si vytvorili tri veľmi dobré príležitosti, najväčšiu zahodil v 5. minúte Dolný, keď sklzom tesne minul priestor bránky. Hostia sa v prvých desiatich minútach bránili, ale hneď prvý rýchly protiútok dokázali využiť, keď sa po tečovanej strele presadil Chacon. V 14. minúte išli traja domáci na obrancu Villarragu, ale ten stačil Sombatovu strelu zblokovať. V 23. minúte si na pravej strane pohral Sombat s Luptákom, jeho strelu tečoval senický obranca a lopta zapadla do siete prekvapeného Holeca. V 32. minúte sa hosťujúci gólman vyznamenal, keď vytiahol na roh priamy kop Opielu. V 42. minúte sa pred Fišanom objavil Castaneda, ale brankár domácich výborne zasiahol. V 45. minúte zahral Mizerák priamy kop, na ktorý si naskočil kapitán domácich Majerník a po chybe Holeca, ktorému lopta vypadla z koša dostal domácich tesne pred prestávkou do vedenia 2:1.Druhý polčas sa začal opatrnejšie a šance pribúdali poskromne. Až v 57. minúte vystrihol domáci Haša nožničky na jedenástke, ale mierili tesne vedľa. V 61. minúte bol v nádejnej pozícii Sombat, ale mieril iba do Holeca. K prvej strele v druhom polčase sa hostia dostali v 67. minúte, keď Herrerovu strelu z uhla vyrazil Fišan. V 72. minúte sa dostal k hlavičke Sombat, ale mieril nad. V 79. minúte hneď po tom, ako Tomovič naskočil na ihrisko, poriadne prevetral rukavice neistého Holeca, ktorý len vyrazil. O minútu neskôr sa vo výbornej šanci ocitol Dolný, ale tiesnený Práznovským trafil iba Holeca a z následnej dorážky bočnú sieť. V 83. minúte po súboji Herreru a Mizeráka rozhodca Kružliak vylúčil po druhej žltej karte domáceho hráča. Hostia zvýšili aktivitu, ale v 92. minúte mohli inkasovať, keď striedajúci Jakubek hlavou len tesne minul bránku Holeca.