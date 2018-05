Baráž o postup do Serie A odložili, AS Bari hrozí odpočet bodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 24. mája (TASR) - Talianska futbalová federácie (FIGC) odložila o týždeň barážové zápasy o postup do najvyššej súťaže. Dôvodom je možný odpočet dvoch bodov klubu AS Bari pre neoprávnené platby, čím by sa upravovala tabuľka Serie B.V prípade odobratia bodov, by sa AS Cittadella posunula v tabuľke druhej ligy práve pred Bari a získala by tak výhodu domáceho prostredia. Informovala o tom agentúra AP.V prvom barážovom semifinále nastúpi Bari alebo Cittadella proti Frosinone Calcio. Druhé stretnutie odohrá US Palermo proti FBC Venezia alebo Perugii Calcio. Finálový dvojzápas o postup do Serie A je na programe 13. a 16. júna.