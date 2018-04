Barcelona deklasovala vo finále Kráľovského pohára Sevillu

Futbalista FC Barcelona Luis Suarez sa teší po strelení gólu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Copa del Rey - finále:



FC Sevilla – FC Barcelona 0:5 (0:3)

Góly: 14. a 40. Suarez, 31. Messi, 53. Iniesta, 69. Coutinho (z 11m)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 22. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona vyhrali štvrtýkrát za sebou španielsky Kráľovský pohár. V sobotňajšom finále na štadióne Wanda Metropolitano v Madride deklasovali FC Sevilla 5:0. Dvoma gólmi sa prezentoval Luis Suarez. Pre Kataláncov to bol rekordný 30. triumf v domácom pohári.Barcelona od začiatku vo finále jasne dominovala. Už v 14. minúte sa po dlhom výkope brankára Jaspera Cillessena favorit dostal do prečíslenia a Philippe Coutinho pripravil Suarezovi prvý presný zásah. Po hodine hry zvýšil na 2:0 Lionel Messi a ešte do prestávky zvýraznil náskok opäť Suarez. Po prestávke ešte pridali ďalšie dva góly Barcelony Andres Iniesta a Coutinho z pokutového kopu.Pre kouča Ernesta Valverdeho to je prvá trofej počas jeho pôsobenia v Barcelone. Iniesta odohral vzhľadom na jeho avizovaný odchod pravdepodobne posledné finále v drese "blaugranas", dve minúty pred koncom opúšťal ihrisko za obrovského aplauzu tribún. Barcelona má blízko k zisku double, v lige drži jasný 12-bodový náskok pred Atleticom Madrid. V Lige majstrov ale nečakane vypadla už vo štvrťfinále s AS Rím.