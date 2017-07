Barcelona hrozí žalobou na UEFA, ak jej Paríž vyfúkne Neymara

Hráč Barcelony Neymar Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 29. júla (TASR) - Španielsky futbalový gigant FC Barcelona plánuje podať žalobu na Európsku futbalovú úniu (UEFA) v prípade, že jej francúzsky vicemajster Paríž Saint-Germainbrazílskeho útočníka Neymara. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa medializovaných informácií ponúka Paríž za Neymara 222 miliónov eur, no skupina španielskych predstaviteľov s istotou ubezpečila fanúšikov, že žiadny klub si nemôže dovoliť splniť takúto položku. Tvrdia, že každý klub, ktorý tak urobí, by nevyhnutne porušil pravidlá finančnej Fair play (FFP) UEFA o výdavkoch nad ich hranicami. FFP má dozerať na to, aby výdavky klubov nepresiahli ich výnosy.