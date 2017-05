Barcelona i Real Madrid zvíťazili, o majstrovi rozhodne posledné kolo

Hráč Barcelony Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alaves - Celta Vigo 3:1 (3:0)

Góly: 5. Garcia, 18. Feddal, 37. Deyverson - 78. Aspas (11 m)



Athletic Bilbao - Leganes 1:1 (1:0)

Góly: 14. Aduriz - 62. Szymanowski



Eibar - Sporting Gijon 0:1 (0:1)

Gól: 32. Burgui



Las Palmas - FC Barcelona 1:4 (0:2)

Góly: 63. Bigas - 25., 67. a 71. Neymar, 27. Suarez



Betis Sevilla - Atletico Madrid 1:1 (0:0)

Góly: 57. Ceballos - 67. Savič



Real Madrid - FC Sevilla 4:1 (2:0)

Góly: 10. Nacho, 23. a 78. Ronaldo, 84. Kroos - 49. Jovetič



Real Sociedad San Sebastian - FC Malaga 2:2 (1:1)

Góly: 31. Prieto (11 m), 86. Bautista - 45. Hernandez, 75. Recio



FC Villarreal - Deportivo La Coruňa 0:0

Madrid 15. mája (TASR) - Futbalisti Barcelony sú aj po predposlednom 37. kole španielskej La Ligy na čele tabuľky o skóre pred Realom Madrid. "Biely balet" má však k dobru stredajšiu dohrávku na pôde Celty Vigo a ak zaboduje, do derniéry pôjde v pozícii lídra. Barcelona zvíťazila v nedeľu na pôde Las Palmas 4:1, hetrikom sa blysol Neymar. Real si aj vďaka dvom gólom Cristiana Ronalda na Santiago Bernabeu poradil so Sevillou 4:1.O týždeň v záverečnom kole privítajú Katalánci Eibar, Madridčania sa predstavia v Malage. V prípade rovnosti bodov oboch rivalov by sa z titulu tešila Barcelona, ktorá má s Realom lepšie vzájomné zápasy. Atletico Madrid si vďaka remíze 1:1 na pôde Betisu Sevilla definitívne zabezpečilo tretie miesto zaručujúce priamu účasť v Lige majstrov. Zakopli všetky traja kandidáti na účasť v Európskej lige - FC Villarreal, Athletic Bilbao i Real Sociedad San Sebastian doma iba remizovali.