Barcelona poslala Sampera hosťovať do Las Palmas

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 24. augusta (TASR) - Španielsky futbalový gigant FC Barcelona poslal stredopoliara Sergiho Sampera na hosťovanie do Las Palmas.Dvadsaťdvaročný Samper už v minulej sezóne pôsobil v rámci hosťovania v Granade, s ktorou sa neudržal v najvyššej súťaži. Patrí medzi vychádzajúce hviezdy Barcelony, pri pretlaku kvalitných hráčov ho však vedenie katalánskeho klubu zatiaľ posiela na výpomoc do iných tímov La Ligy.Las Palmas vstúpil do novej sezóny prehrou 0:1 s Valenciou. V sobotu v rámci 2. kola dlhodobej ligovej súťaže privíta na svojom štadióne Atletico Madrid.