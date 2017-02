Barcelona strelila Alavesu poltucet, ale prišla o Vidala

Hráč FC Barcelony Neymar sa teší z gólu proti Deportivu Alaves v zápase 22. kola španielskej La Ligy 11. februára 2017 vo Vitorii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

VIDEO: Barcelona full-back Aleix Vidal has been discharged from the hospital in Vitoria. [FCB] pic.twitter.com/yQrRObvK2t — Barça News Forum (@BarcaNewsForum) February 12, 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 12. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona dohrajú aktuálnu sezónu bez Aleixa Vidala. Krajný obranca utrpel v závere sobotňajšieho duelu La Ligy na ihrisku Alavesu vážne zranenie členka. Vedenie Kataláncov uviedlo, že Vidal bude mimo hry minimálne päť mesiacov.Barcelona v Alavesi dominovala, od 37. do 67. minúty strelila päť gólov, plus "vlastencom" im pomohol domáci Alexis. Vidal sa zranil v samom závere stretnutia po strete s Theom Hernandezom. Z ihriska ho odniesli na nosidlách a okamžite putoval do nemocnice v baskickom meste Vitoria-Gasteiz, kde sa podrobil operácii.povzbudil na sociálnej sieti svojho spoluhráča André Gomes.Vidal nebol jediným, pre ktorého bolo sobotňajšie 22. kolo La Ligy posledné v sezóne. Komplikovanú fraktúru nohy utrpel obranca Osasuny Tano Bonnin, ktorý nedohral duel proti Realu Madrid.