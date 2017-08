Barcelona žaluje Neymara za porušenie zmluvy, žiada miliónové odškodné

Bývalý hráč Barcelony Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 22. augusta (TASR) - Vedenie futbalovej Barcelony podalo žalobu na Neymara, ktorý v lete prestúpil za rekordných 222 miliónov do Paríža St. Germain. Katalánsky klub žiada od Brazílčana odškodné vo výške 8,5 miliónov dolárov za to, že nedodržal kontrakt platný do roku 2021. Informovali o tom španielske médiá.uvádza sa vo vyhlásení klubu. Predstavitelia Barcelony sú presvedčení o tom, že Neymar nemá nárok na bonus za predĺženie zmluvy do 30. júna 2021, pretože už rok po podpise nového kontraktu zmenil dres.