Barcelona zdolala Juventus, za PSG skórovali Neymar aj Mbappé

Na snímke hráč Barcelony Lionel Messi sa teši po strelení gólu v zápase D-skupiny Ligy majstrov vo futbale FC Barcelona - Juventus Turín v Barcelone 12. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke v popredí uprostred hráč PSG Neymar oslavuje so spoluhráčmi gól v zápase B-skupiny Ligy majstrov vo futbale Celtic Glasgow - Paríž St. Germain v Glasgowe 12. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo skupinovej fázy LM 2017/2018:



A-skupina:

Benfica Lisabon - CSKA Moskva 1:2 (0:0)

Gól: 50. Seferovič - 63. Vitinho (z 11m), 71. Žamaletdinov, rozhodoval: Mallenco (Šp.)



Manchester United - FC Bazilej 3:0 (1:0)

Góly: 35. Fellaini, 53. Lukaku, 84. Rashford, rozhodoval: Buquet (Fr.)



B-skupina:

Celtic Glasgow - Paríž St. Germain 0:5 (0:3)

Góly: 19. Neymar, 34. Mbappé, 40. a 85. Cavani (prvý z 11m), 83. Lustig (vl.), rozhodoval: Orsato (Tal.)



Bayern Mníchov - Anderlecht Brusel 3:0 (1:0)

Góly: 12. Lewandowski (z 11m), 65. Alcantara, 90. Kimmich, ČK: 11. Kums (Brusel), rozhodoval: Tagliavento (Tal.)



C-skupina:

Chelsea Londýn - Karabach Agdam 6:0 (2:0)

Góly: 5. Pedro, 30. Zappacosta, 55. Azpilicueta, 71. Bakayoko, 76. Batshuayi, 82. Medvedev (vl.), rozhodoval: Sidiropoulos (Gr.)



AS Rím - Atletico Madrid 0:0

Rozhodoval: Mažič (Srb.)



D-skupina:

FC Barcelona - Juventus Turin 3:0 (1:0)

Góly: 45. a 69. Messi, 56. Rakitič, rozhodoval: Skomina (Slov.)



Olympiakos Pireus - Sporting Lisabon 2:3 (0:3)

Góly: 90. a 90.+3 Pardo - 2. Doumbia, 13. Martins, 43. Fernandes, rozhodoval: Kassai (Maď.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v utorňajšom šlágri 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018 na domácej pôde nad Juventusom Turín jednoznačne 3:0. Z úspešného vstupu do novej sezóny sa tešili aj hráči Bayernu Mníchov, Manchestru United, Parížu Saint-Germain, či Chelsea Londýn.Barcelona sa tak svojmu súperovi revanšovala za vyradenie vo štvrťfinále uplynulej sezóny prestížnej súťaže, v ktorej to Juventus dotiahol až do neúspešného finále. Prvú šancu v zápase D-skupiny na Camp Nou si vypracovala, Mattia De Sciglio vypálil spoza veľkého vápna a Marc-Andre ter Stegen mal čo robiť, aby loptu vyškriabal. O ďalších šesť minút ho preveril aj Miralem Pjanič. V ďalších minútach už prebrali taktovku domáci, no súper ich držal ďaleko pred svojou šestnástkou. Tempo bolo pomalé a šancí málo. Zaujala strela Luisa Suareza po priamom kope a výborný zákrok Gianluigiho Buffona, i šanca Ousamu Dembélého. V samom závere prvého polčasu sa domáci dočkali. Lionel Messi sa po narážačke so Suarezom dostal na hranicu šestnástky a strelou ľavačkou pomedzi nohy Mehdiho Benatiu k pravej žrdi otvoril skóre. Bol to jeho 95. gól v LM a 98. v európskych pohároch.Argentínsky loptový kúzelník mohol zvýšiť v 52. minúte, ale jeho strela skončila na pravej žrdi. O štyri minúty neskôr už pridal druhý Ivan Rakitič, ktorý sa presadil z dorážky - 2:0.mali hru pod kontrolou aj v ďalšom priebehu a v 69. minúte po rýchlej kontre pridal Messi tretí gól svojho klubu. V 78. minúte dostal Suarez loptu štvrtýkrát za Buffona, no rozhodca gól neuznal pre ofsajd.V ďalšom stretnutí skupiny vyhral Sporting Lisabon na pôde Olympiakosu Pireus 3:2.Brazílčan Neymar strelil svoj premiérový gól v LM v drese Parížu Saint-Germain už v 19. minúte duelu B-skupiny s Celticom Glasgow, keď otvoril skóre po vyhratom šprintérskom súboji a presnom zakončení pod brvno. O štvrťhodinu neskôr si nabehol na dlhý center, hlavou sklepol loptu do vápna a Kylian Mbappé ju poslal do siete. Pre francúzskeho mladíka to bol taktiež prvý gól v LM za PSG. Do polčasu ešte premenil jedenástku Edison Cavani a o víťazovi bolo rozhodnuté. V druhom dejstve si navyše strelil vlastný gól domáci Mikael Lustig a na konečných 5:0 zaokrúhlil Cavani. Uspel aj Bayern, ktorý zdolal oslabený Anderlecht 3:0.AS Rím si v domácom zápase C-skupine zmeral sily s vlaňajším semifinalistom Atleticom Madrid a duel, v ktorom dominovali hostia, sa nakoniec skončil bezgólovou remízou. V druhom skupinovom zápase si londýnska Chelsea pochutila na nováčikovi Karabach Agdam, ktorého "privítala" medzi európskou elitou debaklom 6:0.Manchester United sa po ročnej pauze predstavil v skupinovej fáze a otvoril ju triumfom na domácej pôde nad švajčiarskym FC Bazilej 3:0. Trénerovi Jose Mourinhovi pokazilo víťazstvo v A-skupine zranenie stredopoliara Paula Pogbu, ktorý musel z ihriska už v 19. minúte. Na jeho miesto prišiel Marouane Fellaini a o štvrťhodinu neskôr otvoril hlavou skóre. Druhý kúsok pridal v 53. min Romelu Lukaku - 2:0 a skóre uzavrel Marcus Rashford. V ďalšom stretnutí Á-čka vyhrali futbalisti CSKA Moskva na štadióne Benfica Lisabon 2:1, keď otočili z 0:1.