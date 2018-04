Barcelona získala 25. titul, v La Lige ešte neprehrala

Futbalisti FC Barcelona získali v nedeľu už 25. majstrovský titul v klubovej histórii a tešia sa aj z prestížneho double. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Liga - 35. kolo:



FC Getafe - FC Girona 1:1 (1:1)



Góly: 18. Diedhiou - 45. Stuani (z 11 m), ČK: 43. Suarez (Getafe)





CD Alaves - Atletico Madrid 0:1 (0:0)



Gól: 78. Gameiro (z 11 m), ČK: 90.+5 Correa (Atletico)





FC Valencia - SD Eibar 0:0





Deportivo La Coruňa - FC Barcelona 2:4 (1:2)



Góly: 40. Perez, 64. Colak - 38., 82. a 85. Messi, 7. Coutinho



zoznam španielskych majstrov od roku 2000:



2000 Deportivo La Coruňa



2001 Real Madrid



2002 FC Valencia



2003 Real Madrid



2004 FC Valencia



2005 FC Barcelona



2006 FC Barcelona



2007 Real Madrid



2008 Real Madrid



2009 FC Barcelona



2010 FC Barcelona



2011 FC Barcelona



2012 Real Madrid



2013 FC Barcelona



2014 Atletico Madrid



2015 FC Barcelona



2016 FC Barcelona



2017 Real Madrid



2018 FC Barcelona

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 30. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona získali v nedeľu už 25. majstrovský titul v klubovej histórii a tešia sa aj z prestížneho double. V 35. kole La Ligy vyhrali na pôde Deportiva La Coruňa 4:2 a v doterajšom priebehu ligového ročníka ešte ani raz neprehrali. Kataláncom zaistil hetrikom majstrovské oslavy v predstihu argentínsky útočník Lionel Messi. Na tróne pre majstra La Ligy FCB strieda Real Madrid.Zverenci trénera Ernesta Valverdeho majú po 34 odohratých zápasoch nedostihnuteľný náskok 11 bodov na druhé Atletico Madrid, ktorému už zostáv odohrať iba tri zápasy. Tretí Real Madrid už tiež nemôže rivala predbehnúť, keďže z 34 duelov získal 71 bodov. Pred ôsmimi dňami vyhrala Barcelona vo finále Copa del Rey nad FC Sevilla 5:0.Barcelončania vedeli, že im v La Coruni stačí bod a nič nenechali na náhodu. Skóre otvoril už v 7. minúte Coutinho a po prihrávke od Luisa Suareza v 38. minúte zvýšil Lionel Messi na 2:0. Domáci ešte úporne bojovali o teoretickú nádej na záchranu, v 40. minúte znížil Lucas Perez a v druhom polčase vyrovnal turecký stredopoliar Emre Colak. No ani to domácim k záchrane nestačilo. Zaúradoval totiž Messi, ktorý strelil ešte dva góly a hetrikom "vybavil" katalánske oslavy. Barcelona má na konte 26 výhier, 8 remíz a 86 bodov.Futbalisti Getafe remizovali v úvodnom nedeľňajšom zápase doma s Gironou 1:1.Hráči Atletica Madrid vyhrali na ihrisku Alavesu 1:0, postaral sa o to gólom z penalty v 78. minúte Francúz Kevin Gameiro. Ešte pred ním penaltu nepremenil spoluhráč Fernando Torres v 71. minúte. Výber Diega Simeoneho má na druhom mieste tabuľky stratu na lídra FC Barcelona nedostihnuteľných 11 bodov a FCB má o ešte o zápas menej.