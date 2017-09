Bardejov dostane dotáciu na výstavbu mosta v Dlhej Lúke

Mesto Bardejov, ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 6. septembra (TASR) - Mesto Bardejov dostane od Ministerstva financií (MF) SR dotáciu 300.000 eur na výstavbu mosta v mestskej časti Dlhá Lúka. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia vládneho kabinetu.Cestný most sa nachádza na mestskej komunikácii v mestskej časti Dlhá Lúka na vodnom toku rieky Kamenec. K jeho poškodeniu prišlo pri povodniach, ktoré mesto postihli v rokoch 2001, 2006 a 2008. V roku 2001 prišlo k poškodeniu telesa mosta, a preto mesto zabezpečilo nevyhnutné opravy tak, že most bol opäť prevádzkyschopný. Nasledujúce povodne spôsobili opakované škody a narušenie technického stavu, a to predovšetkým nosného stredového piliera.Povodeň v roku 2010 poškodila konštrukciu mosta, mostovky a stredový pilier v takom rozsahu, že po statickom posúdení bolo nutné most uzavrieť. Z odborného stavebno-technického posúdenia vyplynulo, že most bol hodnotený stavebným stavom – havarijný a poškodenie dosiahlo takú mieru, ktorej odstránenie nie je možné opravou ani rekonštrukciou a je nevyhnutné most zbúrať a potrebné cestné prepojenie cez rieku Kamenec zabezpečiť výstavbou nového mosta.Celkový rozpočtový náklad na výstavbu nového mosta so zahrnutím nákladov na vyvolané investície je podľa objektovej skladby projektu 427.951 eur s DPH. Náklady na výstavbu samotného objektu mosta predstavuje rozpočtový náklad 345.735 eur. Mesto počíta s vlastnými finančnými zdrojmi, ktorými mieni pokryť náklady na vyvolané investície a rezervu na nepredvídané výdavky v predbežnej výške viac ako 100.000 eur.