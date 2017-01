Bardejov očakáva investora do priemyselného parku

Na snímke mesto Bardejov. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov 3. januára (TASR) – Uplynulý rok hodnotí primátor Bardejova Boris Hanuščak veľmi pozitívne. V meste opravili cesty, chodníky, vybudovali športoviská a zrekonštruovali školy. Nastávajúci rok by mal priniesť nové investície aj pracovné miesta v hnedom priemyselnom parku.V Bardejove vlani urobili prvú etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia. V tomto trende chcú pokračovať aj naďalej, poslanci na to schválili v novom rozpočte takmer milión eur.konštatoval Hanuščak.Primátor uviedol, že Bardejovčania začali svoje cesty stavať pred vyše 700 rokmi a súčasná samospráva ich systematicky opravuje. Vlani odovzdali do užívania aj dve kompletne nové komunikácie. Vyjadril presvedčenie, že do konca roku 2018 bude mať Bardejov takmer všetky cesty nanovo zrekonštruované.Radnica sa chce v tomto roku pustiť do ďalšej výstavby cyklotrás, na čo získala dotáciu vo výške viac ako 700.000 eur v rámci cezhraničného projektu spolu s poľskou stranou. Nové úseky by mali spojiť a zokruhovať už existujúce cyklistické chodníky v meste a prilákať viac turistov do Bardejova.Za významné investície zo štátnych zdrojov považuje Hanuščak dokončenie obchvatu Bardejova a prvú etapu protipovodňových úprav v prieťahu rieky Tople. V tomto roku bude pokračovať druhá etapa prác. Aj mesto vo svojom rozpočte schválilo finančné prostriedky na úpravu nábrežia, kde plánuje vytvoriť kultúrno-oddychovú zónu.Hanuščak uviedol, že začiatkom minulého roka skolaudovali hnedý priemyselný park. „uviedol primátor.Mesto sa bude venovať aj opravám historických pamiatok, prioritou je horný hrad.