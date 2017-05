Bardejov privíta konferenciu o spojení podpory turizmu a značky UNESCO

Bardejov, ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov 4. mája (TASR) – Bardejov má ďalšiu možnosť zviditeľniť krásy mesta a regiónu a zároveň čerpať z informácií, ktoré v miestnych podmienkach pomôžu rozvíjať cestovný ruch. Touto optikou hľadí primátor Bardejova Boris Hanuščak na piatkovú (5.5.) konferenciu v Bardejovských kúpeľoch, ktorá sa bude venovať využitiu značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu prispievajúceho k celkovému ekonomickému profitu.Hanuščak sa teší na bohaté a rôznorodé zastúpenie účastníkov konferencie, vrátane zahraničných špecialistov.uviedol.Zároveň primátor Bardejova víta i diskusie o prepájaní národných, regionálnych a miestnych politík v tejto oblasti. Pripomína, že ku zvýšeniu atraktivity Bardejova i celého regiónu pre turistický ruch je nevyhnutná koordinácia aktivít a príspevok štátu.pripomenul Hanuščak.Upozornil, že okrem dopravnej infraštruktúry je potrebné vytvoriť aj oddychové zóny, wellness, športoviská a ubytovacie i stravovacie kapacity.uviedol primátor Bardejova.Pripomenul, že hoci má samotné mesto obmedzené zdroje, snaží sa kombináciou vlastných i externých zdrojov zveľaďovať pamiatky a okolité prostredie a prostredníctvom aktivít Oblastnej organizácie cestovného ruchu Šariš – Bardejov, ktorej je mesto členom, propagovať Bardejov, Bardejovské kúpele, ako aj celý región horného Šariša.Bardejovská konferencia je otváracím podujatím projektu UNESCO Svetové dedičstvo a udržateľný cestovný ruch, ktorý sa má implementovať na Slovensku.uviedla stála delegátka SR pri UNESCO v Paríži Klára Novotná.uviedla Novotná.Bardejovská konferencia by sa mala venovať základným pilierom programu, ktorými sú podpora domácich a zahraničných investícií do rozvoja cestovného ruchu, prepojenie cestovného ruchu na lokálnych dodávateľov tovarov a služieb, investícia do vzdelania o národných a svetových pamiatkach a budovanie kapacít v turistickom sektore.Konferencia sa začína v piatok o 09.00 h, jej priebeh možno sledovať prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.