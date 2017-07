Bardejovčan Andrej Gmitter ohlásil kandidatúru na post predsedu PSK

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bardejov 10. júla (TASR) – Svoju kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v novembrových voľbách do orgánov vyšších územných celkov (VÚC) dnes ohlásil Bardejovčan Andrej Gmitter, ktorý bude nezávislým kandidátom.Pôsobil deväť rokov najmä v oblasti inšpekcie práce, a to na pozícii generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce. Kraj má podľa jeho vyjadrenia prvenstvá len v negatívnych ukazovateľoch.povedal pre TASR.V kraji je nevyužitý potenciál na to, aby mladí a schopní ľudia prestali odchádzať za prácou na západ Slovenska alebo do zahraničia. Gmitter vidí riešenie v inovatívnom prístupe k riadeniu, nových myšlienkach a nápadoch pre jeho rozvoj.K jeho prioritám patrí zatraktívnenie regiónu pre zahraničných investorov, zefektívnenie verejnej dopravy, ktorá nepokrýva potreby občanov. Chce transparentným spôsobom skvalitniť infraštruktúru a zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj v odľahlých obciach. Navrhne zmenu pravidiel pri rozhodovaní o použití finančných príspevkoch pre odkázaných občanov. Viac financií chce prerozdeliť do športu a kultúry.V Prešovskom kraji zatiaľ ohlásili svoju kandidatúru na post predsedu PSK podnikateľ František Oľha (Šanca), súčasný predseda PSK Peter Chudík (Smer-SD), primátor Levoče Milan Majerský (KDH), druhý viceprimátor mesta Poprad Pavol Gašper (nezávislý) a SNS nominovala primátora mesta Svit Miroslava Škvareka.PSK mal doteraz jediného predsedu VÚC od vzniku krajských samospráv, ktorým je Peter Chudík.