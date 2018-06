Bardejovské kúpele otvorili novú sezónu, idú do ďalších investícií

Na archívnej snímke Kúpeľný dom Bardejov. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov 8. júna (TASR) - Bardejovské kúpele otvárajú novú sezónu. Vlani sa tu ubytovalo 27.170 osôb, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 6,5 %. Medziročne sa o 2,5 % zvýšil aj počet prenocovaní a dosiahol číslo 270.535. Z ubytovaných klientov bolo 95 % Slovákov a iba päť percent zahraničných klientov, ktorí prišli z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, v menšom počte z Izraela, Nemecka a Maďarska.Počas letnej sezóny mali kúpele aj veľa jednodňových návštevníkov, odhadom 200.000 za rok. Informoval o tom v piatok generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov, a. s., Jaroslav Komora, pri príležitosti slávnostného otvorenia 21. kúpeľnej sezóny. Tradične ju otvorili požehnaním minerálnych prameňov zástupcovia štyroch cirkví pôsobiacich v bardejovskom regióne.uviedol Komora.Bardejovské kúpele investovali do svojho rozvoja, vrátane liečebnej starostlivosti, ubytovania a športového vyžitia návštevníkov za posledných desať rokov okolo 15 miliónov eur. Hlavné investície išli do rekonštrukcie hotelov Alexander a Alžbeta a do wellness centra v hoteli Ozón.povedal technický riaditeľ Bardejovských kúpeľov Jozef Bača.Doplnil, že už je pripravená architektonická štúdia športového areálu neďaleko od vstupu do areálu kúpeľov. Na ploche 24 hektárov bude golfové ihrisko s deviatimi jamkami. Výška investície s celým zázemím predstavuje zhruba 1,2 milióna eur. V súčasnosti sa dokončujú pozemkové úpravy. Intenzívne napreduje i projekčná príprava promenády, ktorá by mala smerovať k hotelu Alžbeta. Zhruba o rok chcú začať s výstavbou vonkajšieho wellness hotela Ozón v náklade okolo 2 miliónov eur.Pokračujú aj projektové práce nav budove Karoly, ktorá má štatút národnej kultúrnej pamiatky. V spolupráci s mestom Bardejov chcú postaviť parkovací dom na súčasnom parkovisku pri vstupe do kúpeľov. Najnáročnejšia rekonštrukcia čaká historický hotel Dukla, hrubý odhad nákladov je 10 až 12 miliónov eur. V prístavbe sa plánujú podzemné garáže, balneologické a reštauračné služby a recepcia pre obe časti hotela.