Bardejovský jarmok v meste spôsobí zmeny v doprave

Bardejov 22. augusta (TASR) – V Bardejove musia vodiči rátať v súvislosti s prípravou a konaním jarmoku s dočasným dopravným obmedzením, ktoré potrvá sedem dní. Ako informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, úplne uzatvorených bude niekoľko ulíc, a to už oddnes od 9.00 h až do pondelka 28. augusta do 15.00 h. Samotný jarmok sa bude konať v dňoch 24. – 27. augusta.Uzatvorené budú ulice alebo ich časť ako Jiráskova, Komenského, Hviezdoslavova, Kellerova, Partizánska, Na Hradbách, Poštová a tiež parkovisko na Mlynskej ulici. Obchádzkové trasy povedú po miestnych komunikáciách, ktoré budú vyznačené prenosným dopravným značením.V smere od Starej Ľubovne do Prešova a opačne povedie obchádzková trasa po ceste I/77B juhozápadného obchvatu na cestu II/545 po Ulici kpt. Nálepku. V smere od Starej Ľubovne do Svidníka a opačne obchádzková trasa povedie z cesty I/77B juhozápadného obchvatu mesta Bardejov na cestu II/545 po uliciach Starý blich – Krátky rad – Slovenská.Polícia žiada vodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu vozidiel a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.