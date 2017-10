BARNIER: Británia si musí vybrať budúci model obchodných vzťahov s EÚ

Na archívnej snímke hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier. Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 24. októbra (TASR) - Británia si musí vybrať z existujúcich modelov vzťahov s Európskou úniou (EÚ) a nemôže počítať so žiadnym špeciálnym modelom, uviedol dnes hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier.Zachovanie blízkych vzťahov je v záujme oboch strán, povedal Barnier v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt. Avšak modely podoby týchto vzťahov sú obmedzené." povedal Barnier.Avšak aj vyrokovanie dohody podobnej tej s Kanadou by trvalo niekoľko rokov. Barnier odmietol, že by po odchode Británie 30. marca 2019 mohol existovať špeciálny britský model.Podľa európskych lídrov rokovania s Britániou o vystúpení zatiaľ nepokročili dostatočne ďaleko, aby sa mohlo začať s diskusiami o budúcich vzťahoch. To vyvoláva obavy v Európe aj vo svete, že odchod Británie z EÚ sa udeje bez dohody, čo by malo vážne ekonomické a politické dôsledky.povedal Barnier. Malo by to vplyv na všetko od dodávok potravín po zdravotnú starostlivosť.Proces tvorby podoby dlhodobých vzťahov Británie a EÚ je podľa Barniera plný problémov. Varoval, že EÚ bude musieť nájsť spôsob, ako čeliť všetkým britským pokusom o zníženie európskych ekologických a sociálnych štandardov.