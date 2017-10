BARNIER: Na zrýchlenie rokovaní o brexite treba dvoch

Na archívnej snímke Michel Barnier. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel/Luxemburg 17. októbra (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier dnes po vystúpení na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu vyzval britskú vládu, abyv rozhovoroch o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z Únie, aby mohli tieto rokovania v decembri pokročiť do novej fázy. Uviedla to tlačová agentúra AP.povedal Barnier pred novinármi po tom, ako ministrom z 27 členských krajín EÚ predstavil doterajší pokrok piatich kôl rokovaní o brexite.Barnier ministrov tiež informoval o pondelňajších večerných rozhovoroch britskej premiérky Theresy Mayovej s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Mayová sa v rámci "bleskovej návštevy" Bruselu snažila presadiť pozíciu Londýna a rozšíriť proces rokovaní o brexite aj na budúce obchodné vzťahy, aby bol k dispozícii jeden rok na dokončenie technických a komplexných rozhovorov a vznikol dostatočný časový priestor na to, aby mohli parlamenty schváliť dohodu o brexite.EÚ však trvá na svojom postoji, že bude diskutovať o budúcich vzťahoch s Britániou, len čo sa dosiahne "dostatočný pokrok" v prvej fáze "rozvodového konania", čiže v otázke občianskych práv, finančného vyrovnania a hraničného režimu medzi Írskom a Severným Írskom. Agentúra AP pripomenula, že britská premiérka sa domnieva, že tieto otázky sú spojené s budúcimi vzťahmi medzi Bruselom a Londýnom a mali by byť prerokované v jednom balíku s obchodnými záležitosťami.Najnovšia pozícia skupiny EÚ27 je taká, že premiéri a prezidenti vo štvrtok a piatok na summite EÚ v Bruseli pravdepodobne nerozšíria rokovania o druhú, obchodnú fázu, ale odložia to na najbližší summit, ktorý bude v polovici decembra. Tomu zodpovedá aj pondelňajšie spoločné vyhlásenie Mayovej a Junckera, že rokovania o brexite sa počas nasledujúcich dvoch mesiacov urýchlia.uviedol v rovnakom duchu Barnier v Luxemburgu, zároveň však dodal:Ak obe strany dosiahnu do decembra dostatočný pokrok, lídri EÚ na budúcom summite prijmú dodatočné usmernenia týkajúce sa rámca budúcich vzťahov s Britániou a možných prechodných opatrení, ktoré po brexite na obdobie dvoch rokov požaduje britská strana.