Barnier očakáva od Británie pokrok v práve občanov

Michel Barnier. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Brusel 12. júla (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej komisie pre brexit Michel Barnier vystúpil dnes pred kolégiom komisárov, aby exekutívu EÚ informoval o priebehu rokovaní s britskou vládou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie. Druhé kolo rokovaní je naplánované na budúci týždeň.Barnier na pôde eurokomisie zdôraznil, že Londýn musí urobiť "dostatočný pokrok" v oblasti práv občanov a musí rešpektovať svoje záväzky voči eurorozpočtu. Mal by tiež zaistiť nemennosť súčasného hraničného režimu medzi Írskom a Severným Írskom, kým sa rokovania o brexite preklenú do ďalšej fázy - do rozhovorov o budúcej obchodnej dohode medzi oboma stranami.uviedol Barnier s odkazom na pozície britskej strany. Spresnil, že v otázke zachovania práv občanov EÚ žijúcich v Británii treba jasne upozorniť na rozdiely medzi pozíciou Bruselu a britskej strany, lebo terajší návrh Londýna znamená zmenu ich súčasného postavenia.skonštatoval Barnier.Podľa jeho slov Súdny dvor EÚ by mal byť hlavným a posledným garantom občianskych práv Európanov v Británii. Ak Londýn bude proti, povedie to k neistote ohľadom účinného a dôsledného uplatňovania týchto práv, uviedol Barnier. Únia zároveň chce, aby európski občania v Spojenom kráľovstve ťažili z jasných a jednoduchých administratívnych postupov.Z hľadiska finančného vyrovnania bude podľa Barniera nevyhnutné, aby Spojené kráľovstvo uznalo existenciu finančných záväzkov počas obdobia svojho členstva v EÚ vrátane záväzkov zo súčasného viacročného finančného rámca. Až potom môžu obe strany začať pracovať na metodológii výpočtu presnej výšky týchto záväzkov. Podľa doterajších údajov by mal Londýn vrátiť EÚ okolo 60 miliárd eur.Barnier upozornil, že v otázke hraničného režimu s Írskom musí Británia rešpektovať Veľkonočnú dohodu z roku 1998 vo všetkých jej aspektoch.zopakoval Barnier aj počas tlačovej besedy s novinármi. Spresnil, že 19. júna, počas prvého kola rokovaní o brexite boli vytvorené tri pracovné tímy, pre každú z troch prioritných oblastí. Brusel už v najbližších dňoch očakáva vyjasnenie pozícií britskej stany ku všetkým trom oblastiam.Rokovacie tímy sa budú na budúci týždeň zaoberať aj ďalšími prvkami dohody o brexite, ako sú agentúra Euratom či neukončené právne spory (občianske, obchodné a trestné) medzi osobami a subjektmi z EÚ a Spojeného kráľovstva v dobe, keď sa brexit stane skutočnosťou. Pripomenul, že pozícia EÚ je aj v týchto bodoch známa, lebo Brusel už dávnejšie zverejnil svoje, ktoré boli prediskutované medzi členskými štátmi EÚ. Dodal, že vo štvrtok pošle do Londýna na preštudovanie sedem dokumentov z tejto oblasti.odkázal Barnier do Londýna.Barnier sa dnes poobede stretne s delegáciou Snemovne lordov britského parlamentu, aby odpovedal na ich otázky spojené s procesom rokovaní o brexite. Vo štvrtok sa v tej istej súvislosti stretne aj lídrom opozičných labouristov Jeremym Corbynom, ako aj so škótskou premiérkou Nicolou Sturgeonovou a predsedom vlády Walesu Carwynom Jonesom.