Barnier: Vzťahy medzi EÚ a Britániou sa asi nezačnú riešiť v októbri

Michel Barnier. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 27. júla (TASR) - V súčasnosti nie je až také pravdepodobné, že rozhovory medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou o ich budúcom vzťahu sa začnú v októbri, pretože v otázkach odchodu Spojeného kráľovstva zatiaľ nebol dosiahnutý dostatočný pokrok. Uviedol to dnes hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier.Barnier o minulotýždňových rozhovoroch EÚ s Londýnom informoval veľvyslancov 27 krajín, ktoré po marci 2019, keď z bloku odíde Británia, zostanú v EÚ.uviedol podľa agentúry Reuters nemenovaný predstaviteľ EÚ, ktorý sa zúčastňuje rozhovorov o brexite.Barnier spočiatku dúfal, že do októbra sa v rokovaniach s Londýnom podarí dosiahnuť dostatočný pokrok v kľúčových otázkach, ako sú finančné vyrovnanie, práva občanov či hranice medzi Severným írskom a Írskou republikou.Lídrom EÚ by to umožnilo dať súhlas na začatie rozhovorov o hlavných aspektoch vzťahu medzi Londýnom a Bruselom po brexite, čo je otázka, ktorú by Londýn chcel otvoriť čo najskôr.