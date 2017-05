Barron Trump bude od jesene navštevovať súkromnú episkopálnu školu

Na archívnej snímke Melania Trumpová a jej syn Barron Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. mája (TASR) - Prvá dáma USA Melania Trumpová v pondelok oznámila, že jej a prezidentov syn Barron bude od jesene navštevovať súkromnú školu episkopálnej cirkvi v meste Potomac v štáte Maryland.Mesto sa nachádza neďaleko metropoly Washington.Jedenásťročný Barron končí súčasný školský rok v súkromnej vzdelávacej inštitúcii v New Yorku. V tomto meste žije s matkou, keďže jeho otec Donald Trump zastáva od januára prezidentský úrad so sídlom v hlavnom meste.Barron sa na jeseň stane žiakom súkromnej Episkopálnej školy svätého Andreja. Trumpová zároveň uviedla, že táto škola je známa rôznorodou komunitou a špičkovou výučbou.Školné sa tu pohybuje v rozmedzí od 23.000 dolárov pre deti v predškolskom veku (do päť rokov) až po vyše 40.000 dolárov pre deti vo veku 9-12 rokov.Prezident Trump vyhlásil, že jeho manželka Melania a jeho najmladšie dieťa sa presťahujú do Bieleho domu po ukončení Barronovho súčasného školského roka.