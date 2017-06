Barteková podporila športovcov: Mám z toho radosť

Na snímke slovenská strelkyňa Danka Barteková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 22. júna (TASR) - Záštitu nad jubilejným 10. ročníkom Národných hier špeciálnych olympiád prevzala slovenská strelkyňa a držiteľka bronzu z OH 2012 Danka Barteková. Aktivitu Special Olympics Slovakia podporila zo svojho združenia "Zamierené na talenty" šekom v hodnote 1500 eur.povedala pre TASR Barteková.Finančným darom chce slovenská strelkyňa podporiť činnosť občianskeho združenia a tiež zvýšiť počet aktívnych športovcov s mentálnym postihnutím:Barteková do budúcna nevylučuje aktívnejšiu spoluprácu so Special Olympics Slovakia:Podporu športovcom v boji o kvalifikačné miestenky na Svetovú letnú špeciálnu olympiádu 2019 v Abú Zabí prišiel vyjadriť aj ambasádor Special Olympics Slovakia a bývalý futbalový reprezentant Filip Šebo:Na účastníkov čakal otvárací ceremoniál v štýle OH, nechýbal olympijský oheň, predstavenie jednotlivých účastníkov Národných hier a tiež zloženie sľubu športovcov.vyjadril sa Šebo.Celkovo sa do súťaží v rámci Národných hier zapojilo viac ako 170 športovcov z troch krajín.myslí si bývalý slovenský reprezentant.