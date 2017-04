Barton stávkoval na prehry vlastného tímu, dostal 18-mesačný dištanc

Futbalista Joey Barton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. apríla (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) potrestala stredopoliara Joeyho Bartona za prečin voči pravidlám o stávkovaní na zápasy dištancom na 18 mesiacov. Tridsaťštyriročný hráč FC Burnley sa priznal k závislosti na hazarde i k tomu, že niekoľkokrát stavil peniaze na prehru vlastného tímu.Barton vo výpovedi uviedol, že za viac ako desať rokov (marec 2006 - máj 2016) podal celkovo 1260 stávok na futbalové zápasy. Súčasťou trestu od FA je pokuta 30.000 libier i varovanie, že v prípade recidívy mu hrozí doživotný dištanc.Kontroverzný stredopoliar sa plánuje voči verdiktu odvolať.citoval ho web BBC. Barton dodal, že priznanie o závislosti mu len priťažilo.dodal.Barton posilnil Burnley pred dvoma rokmi, po uplynulej sezóne prestúpil do Glasgowu Rangers. Nezostal nič dlžný svojej povesti a v septembri 2016 sa zaplietol do fyzického kontaktu s členom realizačného tímu Rangers. Dostal za to dištanc na šesť týždňov. V závere mesiaca ho Škótska futbalová asociácia začala vyšetrovať v súvislosti so stávkovaním na zápasy. Krátko na to sa dohodol s glasgowským klubom na ukončení zmluvy a vrátil do Burnley. Vo februári 2017 súhlasil s obvinením FA a priznal sa, že desať rokov stávkoval na stovky zápasov. Počas kariéry pôsobil aj v Manchestri City, Newcastle United či Queens Park Rangers.