Bartra prestúpil z Dortmundu do Betisu Sevilla

Marc Bartra, archívna snímka.

Sevilla 31. januára (TASR) - Španielsky futbalista Marc Bartra opustil Borussiu Dortmund a prestúpil do Betisu Sevilla. S účastníkom najvyššej španielskej súťaže podpísal kontrakt do roku 2023. Informovala o tom oficiálna stránka Betisu.Bartra si dres bundesligistu obliekal od leta 2016, keď prišiel z FC Barcelona. V apríli minulého roka však utrpel zranenie ruky pri útoku na tímový autobus pred zápasom Ligy majstrov s AS Monaco.povedal šéf nemeckého klubu Hans-Joachim Watzke.Trinásťnásobný španielsky reprezentant mal v Dortmunde zmluvu do roku 2020.