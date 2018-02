Bašistová: Rozvoju sociálnej ekonomiky bráni roztrieštená legislatíva

Alena Bašistová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 1. februára (TASR) - Rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku bráni v súčasnosti roztrieštená a nekompletná legislatíva. Myslí si to nezaradená poslankyňa Alena Bašistová. Preto víta, že ministerstvo práce predložilo do parlamentu novelu zákona, ktorá má túto problematiku upraviť.uviedla na záver tretieho rokovacieho dňa 26. schôdze Bašistová.Upozornila na to, že rezort práce bude pomáhať sociálnym podnikom s poradenstvom. Nemyslí si ani, že novela prináša riziko korupcie.K novele sa v pléne vyjadrilo niekoľko opozičných poslancov, ktorí novelu privítali, ale mali k nej aj výhrady. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) na záver diskusie uviedol, že je pripravený o pripomienkach poslancov diskutovať.skonštatoval Richter. Reagoval aj na vyjadrenia opozičných poslancov, ktorí sa obávajú, aby projekt sociálnych podnikov nedopadol zle ako za ministrovania Viery Tomanovej.skonštatoval Richter.Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc v piatok. Pokračovať budú v rokovaní o ďalších návrhoch zákonov z dielne ministerstva práce. Prerokujú napríklad novelu zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele či novelu zákona o náhradnom výživnom. Poslanci si vo štvrtok odsúhlasili, že v piatok nebudú o prerokovaných bodoch hlasovať, urobia tak až budúci týždeň v utorok (6.2.).