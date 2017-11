Basketbal EP FIBA: Good Angels Košice zvíťazili nad Mersin Büyüksehir

Na snímke s loptou Jenna Joy Smithová (Piešťanské Čajky) a za ňou vpravo Courtney Parisová (Hatay BB) počas zápasu Európskeho pohára FIBA D-skupiny Piešťanské Čajky - Hatay BB v Piešťanoch 1. novembra 2017. Foto: FOTO TASR - Martin Palkovič Foto: FOTO TASR - Martin Palkovič



EP FIBA, B-skupina:



Good Angels Košice - Mersin Büyüksehir 89:87 (36:32, 71:71)



zostava a body Good Angels: Jurčenková 22, Morrisová 16, Bálintová 14, Petersová 13, Páleníková 12 (Stehlíková 10, Deptová 2, Sarauskaitéová 0, Theiner 0), najviac bodov Mersinu: Hartleyová 21, Thomasová 20, Cadová 19. Rozhodovali: Vassallo (Mal.), Jevtovič (Srb.), Župančič (Slov.), TH: 20/17 - 17:14, trojky: 8 - 11, os. chyby: 21:20, 1500 divákov



štvrtiny: 15:15, 21:17, 21:16, 14:23



Hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Good Angels: "V prvom rade ďakujem dievčatám za to, ako zvládli tento zápas aj napriek oslabenej zostave. Nevypustili ani sekundu. Diváci videli veľmi napínavý a kvalitný basketbal. Myslím si, že sme mali trošku navrch, ale pre našu únavu sa súper vrátil do zápasu."



Barbora Bálintová, rozohrávačka Good Angels: "Očakávali sme, že to bude ťažký zápas. Spravili sme zápas trochu krajším pre divákov a sme veľmi šťastné, že sme to zvládli do víťazného konca. Neskôr sme za zomkli a aj v predĺžení sme sa dokázali vzchopiť, hoci sme prehrávali."



Anna Jurčenková, pivotka Good Angels: "Veľmi sa tešíme, že sme zápas nevzdali a zvíťazili. Keď sme viedli o dvanásť bodov, súperky pritvrdili a vrátili sa do zápasu. Napokon však máme cenné víťazstvo, z ktorého máme radosť."

Piešťanské Čajky - Hatay BB 57:63

EP FIBA, D-skupina:



Piešťanské Čajky - Hatay BB 57:63 (37:30)



zostava a body Piešťanských Čajok: T. Páleníková 15, Bartáková 13, Smithová 11, Podrugová 8, Slamová 7 (Jakubcová 2, Kaspárková 1, Dudášová 0, Gajdošová 0), najviac bodov Hatay: Parisová 23, Ben Abdelkaderová 12, Snicinová 10. Rozhodovali: Gudas (Lit.), Romanov (Rus.), Gajdoszová (Poľ.), TH: 10/7 - 21/15, trojky: 4 - 4, os. chyby: 17:12, 850 divákov



štvrtiny: 22:17, 15:13, 8:18, 12:15



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 1. novembra (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice zvíťazili vo svojom štvrtom zápase B-skupiny Európskeho pohára FIBA nad tureckým družstvom Mersin Büyüksehir 89:87 po dvojnásobnom predĺžení. Po treťom víťazstve za sebou sa výrazne zvýšila ich šanca na postup. V EP FIBA najbližšie nastúpia v stredu 22. novembra opäť na domácej palubovke proti ruskému Jeniseju Krasnojarsk.Košičanky nastúpili bez chorej Zuzany Žirkovej, v domácom prostredí chceli potvrdiť postupové ambície. V prvej štvrtine viedli aj o šesť bodov (15:9), ale hostky postupne vyrovnali hru i skóre. V 13. minúte prvýkrát viedli, keď na 20:21 z pohľadu domácich upravila Hartleyová. Záver prvého polčasu lepšie vyšiel slovenskému majstrovi, ktorý po trojke Petersovej a úspešnom úniku Morrisovej viedol 36:32.Rozbehnuté Košičanky po zmene strán zvýšili svoj náskok (42:32), a hoci hráčky tureckého družstva viackrát znížili, úspešná odpoveď prišla takmer okamžite. Hostky sa však nevzdávali a vo štvrtej štvrtine zmazali náskok Košičaniek na minimum. Domácim zlyhávala streľba v dôležitých momentoch a v 34. minúte už prehrávali 60:62. Páleníková z trestných hodov a následne Jurčenková spod koša upravili na 64:62. Ani to však hostky nepoložilo a trojka Hartleyovej znamenala skóre 68:71. Za stavu 71:71 muselo o víťazovi rozhodnúť predĺženie.Dráma pokračovala aj v nadstavenej päťminútovke, v ktorej Košičanky viackrát dotiahli náskok súperiek. Ani prvé predĺženie však víťaza neprinieslo (80:80). V druhom Košičanky prekonali súpera a na radosť domáceho publika zvíťazili o dva body 89:87.Basketbalistky Piešťanských Čajok prehrali v stredajšom domácom zápase D-skupiny Európskeho pohára FIBA s tureckým družstvom Hatay BB 57:63. Pre slovenský tím to bola druhá prehra, po ktorej sa znížila jeho šanca na postup. Piešťanské basketbalistky odohrajú ďalší zápas v EP FIBA v stredu 22. novembra na palubovke poľského MKS Katarzynri Toruň.Domáce hráčky mali lepší vstup do zápasu, a keď v 7. minúte Bartáková presne namierila z trestného hodu, bol ich náskok desaťbodový (14:4). Čajky boli v prvom polčase lepší tím, aj vďaka dobrému pohybu a vyššej efektivite streľby si udržiavali dostatočný náskok. V druhej štvrtine viedli aj o trinásť (35:22), hostky však napokon stiahli manko na prvopolčasových 37:30.Tretia štvrtina bola najmä o sťahovaní náskoku domácich v podaní hráčok tureckého družstva. To zavŕšila Yavasová v 27. minúte z trestného hodu (43:43). Rozbehnuté hostky získali na sebaistote a tá sa prejavovala i v zakončení, vďaka čomu si získali aj tesný náskok. Domáce hráčky nezvládli záver zápasu a po výsledku 57:63 si pripísali druhú prehru v skupine.